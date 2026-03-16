< sekcia Zahraničie
Nad Kyjevom bolo počuť výbuchy pri zriedkavom dennom útoku Ruska
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 16. marca (TASR) - V pondelok sa nad ukrajinským hlavným mestom ozývali výbuchy počas zriedkavého denného útoku Ruska. Údery hlásilo aj druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Starosta Charkova Ihor Terechov uviedol, že pri bombardovaní mesta utrpela zranenia jedna osoba a došlo k poškodeniu dopravnej infraštruktúry. Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko krátko pred zrušením leteckého poplachu uviedol, že trosky dronov dopadli v dvoch mestských častiach, no neoznámil žiadne obete. „Záchranné služby vyrazili na miesta dopadu,“ povedal Kličko.
V pondelok ráno utrpel zranenia v Chersonskej oblasti aj 67-ročný muž vo svojom aute a pri ruskom útoku v Záporoží boli zranení 18-ročný muž a ženy vo veku 48 a 81 rokov.
Ruské sily v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky dronmi a raketami s dlhým doletom, ktoré zacieľujú najmä na zariadenia energetickej infraštruktúry. Ukrajina v uplynulých dňoch zasa zaútočila na ruské hlavné mesto, uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin a doplnil, že protivzdušné obranné systémy zostrelili približne 250 dronov smerujúcich k Moskve.
Ruská invázia otriasla celým svetom a začala jeden z najkrvavejších a najničivejších konfliktov v Európe od čias druhej svetovej vojny. Boje si vyžiadali už desaťtisíce civilných obetí a státisíce obetí z radov vojakov na oboch stranách. Milióny Ukrajincov opustili svoj domov a rozsiahle oblasti zdevastovali útoky. Rokovania o prímerí medzi oboma stranami doposiaľ nedokázali zastaviť boje.
