Nad Kyjevom preletel dron s ruskou vlajkou, polícia incident vyšetruje
Agentúra zároveň objasňuje, že na Ukrajine je zakázané používať ruské symboly z dôvodu ruskej invázie na susednú krajinu.
Autor TASR
Kyjev 20. decembra (TASR) - Neznáme osoby vypustili nad ukrajinskou metropolou Kyjev dron s pripevnenou ruskou vlajkou, uviedla v sobotu na platforme Telegram kyjevská polícia. Video lietajúceho dronu spočiatku označili za falošné, následne uviedli, že nad ukrajinským hlavným mestom skutočne preletel takýto dron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a príspevku kyjevskej polície na Telegrame.
„Po dodatočnom preverení sa zistilo, že v hlavnom meste bol skutočne vypustený neidentifikovaný dron,“ napísala polícia. Dodala, že podrobnosti incidentu zisťuje.
DPA informuje, že video dronu lietajúceho nad Kyjevom sa šíri na internete. Agentúra zároveň objasňuje, že na Ukrajine je zakázané používať ruské symboly z dôvodu ruskej invázie na susednú krajinu, ktorá trvá už takmer štyri roky. Ruské vojenské jednotky vystavujú vlajku Ruskej federácie na územiach Ukrajiny, ktoré okupujú, dodala DPA.
