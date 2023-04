Nad Kyjevom sa objavil tajomný záblesk, podľa NASA nešlo o satelit

Kyjev 20. apríla (TASR) - Oblohu nad ukrajinským hlavným mestom v stredu večer rozžiaril záblesk, ktorého pôvod nie je jasný. Záblesk spustil sirény varujúce pred vzdušným náletom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tento záblesk mohol byť podľa ukrajinských predstaviteľov spôsobený satelitom amerického Úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pri jeho vstupe do atmosféry Zeme.



"Podľa predbežných informácií bol tento fenomén spôsobený vesmírnym satelitom NASA padajúcim k Zemi," uviedol náčelník kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhij Popko na sociálnej sieti Telegram. NASA však uviedla, že predmetný satelit je stále na obežnej dráhe Zeme.



Podľa Popka bola "jasná žiara" pozorovaná na oblohe nad Kyjevom okolo 22.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Následne sa spustil systém varujúci pred vzdušnými náletmi, no vzdušná obrana sa nezaktivizovala.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) tento týždeň oznámil, že 300-kilový satelit RHESSI, ktorý už bol vyradený z prevádzky, vstúpi v priebehu stredy opäť do atmosféry Zeme.



"K tomuto vstupu do atmosféry ešte neprišlo... RHESSI je stále na obežnej dráhe. NASA a (americké) ministerstvo obrany RHESSI stále sledujú. Žiadne iné satelity NASA do atmosféry v tento deň nevstúpili," uviedol pre AFP hovorca NASA.



RHESSI sa používal na monitorovanie slnečných erupcií. Na obežnú dráhu Zeme bol vypustený v roku 2002 a v roku 2018 ho z prevádzky vyradili, uviedla NASA.



Krátko po objavení záblesku ukrajinské vzdušné sily oznámili, že incident zrejme súvisel s pádom satelitu alebo meteoritu.



Po tom, čo viacero staníc zverejnilo video jasného záblesku nad Kyjevom, zaplavili internet a sociálne médiá špekulácie a obrázkové mémy. "Zatiaľ čo sociálne siete bavia mémy s lietajúcimi taniermi... prosím nepoužívajte oficiálny symbol vzdušných síl na tvorenie mémov," uviedlo ukrajinské letectvo.



NASA v pondelkovom vyhlásení uviedla, že očakáva, že väčšina satelitu RHESSI zhorí počas vstupu do atmosféry. "Očakáva sa, že niektoré súčiastku vstup prežijú," uviedla NASA. Dodala, že riziko, že niekoho zrania je veľmi nízke, odhadom jedna k 2467.