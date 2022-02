Nad Kyjevom sa okolo polnoci rozozvučali sirény, mestu hrozil útok

Ukrajinský vojak prechádza troskami po ruskom nálete v Kyjeve na Ukrajine v sobotu 26. februára 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 27. februára (TASR) - Nad ukrajinskou metropolou Kyjev sa okolo polnoci miestneho času rozozvučali sirény varujúce pred raketovými útokmi a náletmi, informovala britská spravodajská stanica BBC.V meste platí do pondelka 08.00 h miestneho času prísny zákaz vychádzania.Primátor Kyjeva Vitalij Klyčko v súvislosti s tým obyvateľov mesta dôrazne varoval, že každého, koho hliadky uvidia v čase zákazu vychádzania v uliciach, bude považovaný za ruského. Výnimku majú ľudia, ktorí sa presúvajú do krytov.Podľa Klyčka nepriateľ do mesta neprenikol. Upozornil však, že v Kyjeve operujú sabotážne skupiny. Rusko okrem toho ostreľuje civilistami obývané oblasti mesta.Správy z Moskvy v posledných hodinách hovorili o vydaní rozkazu postupovať na KyjevBBC informuje, že z Kyjeva v posledných dňoch a hodinách sa z Kyjeva pokúšali uniknúť tisíce ľudí.Niektorí sa snažia odcestovať vlakmi. Iní, ktorí chcú využiť autá, majú problém, pretože takmer všetky čerpacie stanice v meste a regióne sú zatvorené, vysvetlila BBC.Keďže metro a autobusy nejazdia, veľa ľudí ide na železničnú stanicu pešo – niektorí aj mnoho kilometrov – a cestou, keď sa spustili sirény, bežia k budovám so suterénom alebo protileteckým krytom.Ukrajinské železnice zorganizovali a vypravili evakuačné vlaky, aby prepravili ľudí na západ krajiny. Vždy, keď niektorý z vlakov zastavil, zhromaždil sa pri ňom dav ľudí snažiacich sa do nich nastúpiť.Tí, ktorí sa nestihli dostať vlak pred začiatkom zákazu vychádzania - o 17.00 h miestneho času -, musia stráviť noc na stanici, a to vzhľadom na očakávaný ruský útok na Kyjev.