Nad New Yorkom spozorovali ľudia za bieleho dňa meteor, potvrdila NASA

New York 17. júla (TASR) - Nad mestom New York preletel v utorok za bieleho dňa meteor. Potvrdil to americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), píše TASR s odvolaním na stredajšiu správu agentúry AP.



Meteor bol prvotne spozorovaný 82 kilometrov nad Manhattanom v utorok o 11.17 h miestneho času (18.17 h SELČ), uviedol predstaviteľ NASA William Cooke na základe odhadov. Vesmírne teleso podľa jeho slov následne preletelo nad južnú časť mesta Newark v americkom štáte New Jersey a potom sa rozpadlo vo výške 50 kilometrov nad štvrťou Mountainside v okrese Union. Na zemský povrch nedopadli žiadne úlomky, dodal.



Ohnivá guľa letela rýchlosťou asi 66.000 kilometrov za hodinu a klesala pod pomerne strmým uhlom, informoval Cooke. Presná trajektória je však podľa jeho slov nejasná, keďže výpočty sú založené na výpovediach očitých svedkov, ktorí meteor nahlásili. V súčasnosti totiž nie sú k dispozícii satelitné údaje či kamerové záznamy, vysvetlil.



NASA pôvodne v utorok večer miestneho času informovala o inej trajektórii. Meteor podľa jej prvých výpočtov preletel ponad Sochu slobody a rozpadol sa nad Manhattanom. Svoje stanovisko následne pozmenila po získaní nových informácií.



Cooke poznamenal, že nad New Yorkom sa objaví meteor každé jeden až dva roky.



NASA v príspevku na sociálnej sieti uviedla, že malé meteory, ako ten, ktorý v utorok preletel nad New Yorkom, majú priemer zvyčajne len približne 30 centimetrov a je nemožné, aby dopadli neporušené na Zem.