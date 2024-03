Nad Prahou preleteli stíhačky, pripomenuli 25 rokov ČR v NATO

Praha 12. marca (TASR) - Nad Prahou v utorok preleteli stíhačky, ktoré symbolicky pripomenuli 25 rokov od vstupu Česka do Severoatlantickej aliancie, informuje spravodajkyňa TASR.



Išlo o tri stíhacie lietadlá JAS-39 Gripen z 21. základne taktického letectva Čáslav, dva Eurofightery Typhoon a dopravné lietadlo Airbus A-400MS Atlas zo Spolkovej republiky Nemecko.



Skupina lietadiel sa zoradila nad južnými Čechami, odkiaľ vyrazila o 10.20 hod a približne o 10.30 preletela v dvoch formáciách tesne za sebou nad Karlovým mostom vo výške približne 200 metrov nad terénom.



"Na stanovenie výšky na prelet nad Prahou sme museli vziať do úvahy terénnu členitosť Prahy a rovnako tak hlukovú záťaž. Preto nevyužívame minimálnu povolenú výšku, ale volíme takú, aby bol prelet bezpečný, ale zároveň atraktívny," vysvetlil ešte pred jeho uskutočnením Michal Daněk z veliteľstva vzdušných síl českej armády.



Medzinárodný prelet aliančných lietadiel Allied Defender 2024 mal podľa českého rezortu obrany pripomenúť členstvo ČR v NATO a tiež spoluprácu českého a nemeckého letectva. "Pevne veríme, že prelet lietadiel bude nielen pripomienkou toho, že sme tu na ochranu nášho vzdušného priestoru 24/7, ale tiež, že to bude divácky zaujímavé. Dúfame, že nás budú ľudia na oblohe hľadať," odkázal pred odletom kapitán Ondřej Španko, ktorý skupinu lietadiel viedol.



Česko si v utorok pripomína 25 rokov od vstupu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Členom zoskupenia sa stalo spoločne s Maďarskom a Poľskom. Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania aliancie.