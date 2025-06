Nad protestami v Los Angeles lietajú drony

Washington 13. júna (TASR) - Americké úrady na pomoc pri potláčaní protestov v Los Angeles používajú aj bezpilotné lietadlá určené na monitoring, informoval vo štvrtok denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie Colnej a pohraničnej stráže USA (CPB). Drony sa podľa nej zapájajú do operácií imigračných úradov ako podpora zo vzduchu. Prezident USA Donald Trump vo štvrtok povedal, že Los Angeles je „v bezpečí a zdraví“.



Protesty v druhom najväčšom meste v USA vypukli minulý piatok proti raziám a zatknutiam zameraným na prisťahovalcov. Trump demonštrácie, ktoré v niektorých ojedinelých prípadoch prepukli do násilností, označuje za vzburu a rozsah nepokojov opakovane zveličuje, napísala agentúra AFP. Na ich potlačenie reagoval mimoriadne netradičnými opatreniami - napriek namietaniu kalifornských úradov nariadil mobilizáciu 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 vojakov námornej pechoty.



Zhromaždenia proti postupu imigračných úradov pokračovali aj v noci na štvrtok, mnohé z nich boli pokojné, pri iných došlo aj k stretom s políciou. Hnev z Trumpových zásahov a použitia maskovaných a ozbrojených agentov imigračných úradov sa podľa AFP rozšíril aj do ďalších miest vrátane New Yorku, Chicaga a Washingtonu. Celoštátne protesty sú naplánované na sobotu.



CPB vo štvrtok potvrdila, že v rámci reakcie americkej vlády na nepokoje prelietavajú nad Los Angeles jej bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper. Vo vyhlásení uviedla, že stroje boli nasadené ako letecká podpora pri operáciách bezpečnostných zložiek. Podotkla však, že jej letecké a námorné jednotky „nie sú zapojené do kontroly“ občanov pri vykonávaní ich ústavou daného práva na zhromažďovanie, ale že „poskytujú dohľad nad bezpečnosťou policajtov, keď o to sami požiadajú“.



Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v pondelok zverejnilo na sieti X video z dronu, ktoré nieslo vodoznak leteckých a námorných operácií CBP a obsahovalo priblížené zábery protestujúcich v uliciach.



Potvrdenie o používaní dronov prišlo po tom, čo denník LA Times informoval, že nad protestujúcimi letel vrtuľník polície Los Angeles, ktorého pilot im oznámil, že ich má „všetkých na kamere“ a že k nim „príde domov“.



Bezpilotné lietadlá sa však pri protestoch používali aj v minulosti. Napríklad v roku 2020 nasadilo ministerstvo tieto stroje v najmenej 15 mestách, v ktorých sa konali zhromaždenia v reakcii na vraždu Afroameričana Georgea Floyda. Ten zomrel 25. mája toho roku po tom, ako mu policajt Derek Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút. Tento čin vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.