Naď: SR a USA budú pokračovať v príprave zmluvy o obrannej spolupráci

Washington 28. októbra (TASR) – Slovenská republika a Spojené štáty americké budú pokračovať v príprave zmluvy o obrannej spolupráci. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po štvrtkovom rokovaní so svojím americkým náprotivkom Lloydom Austinom v Pentagóne.



„Zhodli sme sa na tom, že je potrebné, aby sme ďalej pracovali na príprave zmluvy o obrannej spolupráci medzi USA a SR. Veríme, že čoskoro sa nám podarí dosiahnuť dohodu na texte, ktorý bude plne v súlade so slovenskou legislatívou, ústavnými pravidlami a zároveň bude reflektovať potreby, ktoré SR primárne má v oblasti obrany a bezpečnosti,“ uviedol Naď.



Vzniknúť by mohla aj odborná skupina pre obrannú spoluprácu, SR by mohol zastupovať štátny tajomník Ministerstva obrany SR.



Témou rokovania boli aj modernizačné projekty. „Minister obrany Austin ocenil obranné výdavky a modernizačné projekty, ktoré sme realizovali. Bavili sme sa aj o tom, ako viac zapojiť slovenský obranný priemysel do konkrétnych projektov,“ povedal minister. Šéfovia rezortov hovorili tiež o záveroch stredajšieho (27. 10.) rokovania v závode firmy Lockheed Martin, kde sa vyrábajú stíhacie lietadlá F-16 pre Ozbrojené sily SR.



Slovenský minister vyzdvihol, že stretnutie sa uskutočnilo na výročie vzniku Československa. Ako poznamenal, od toho momentu sa odvíjala celá diskusia o spolupráci v minulosti i súčasnosti. „Od vzniku SR nám intenzívne pomáhali stať sa členom Aliancie či v účasti v operáciách,“ dodal. So stretnutím bol minister spokojný. Amerického ministra pozval aj na návštevu Slovenska. „Sľúbil, že bude hľadať termín, aby prišiel čím skôr,“ dodal Naď.



Pracovná cesta ministra obrany SR v Spojených štátoch sa vo štvrtok končí.