FOTO: Nad Texasom sa hurikán rozpadol, ďalší pri Havaji silnie

Geoffrey a Krista Spurgeonovci z Austinu v Texase sledujú vlny z 61. móla v Galvestone v Texase v sobotu 25. júla 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke zaplavená budova múzea umenia po príchode hurikánu Hanna v texaskom Corpus Christi 25. júla 2020. Foto: TASR/AP

Washington 27. júla (TASR) - Na tropickú búrku zoslabol v nedeľu prvý hurikán tohtoročnej sezóny v Atlantiku, ktorý dostal meno Hanna a v sobotu zasiahol americký štát Texas. Uviedlo to Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.Hurikán dosiahol silu prvej kategórie a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou okolo 150 kilometrov za hodinu a výdatný dážď. Podľa televízie CNN sa na juhu Texasu ocitlo bez elektriny viac ako 250.000 domácností. Prírodný živel paralyzoval mesto Corpus Christi, kde okrem poškodil miestny prístav.Texaský guvernér Greg Abbott vyhlásil pre viaceré okresy stav núdze. Záchranné práce sťažuje skutočnosť, že Texas patrí medzi americké štáty najviac postihnuté koronavírusovou pandémiou.Hurikán ohrozuje aj ďalší americký štát Havaj ležiaci v Pacifiku. Douglas dosiahol tiež prvú kategóriu, no zatiaľ nie je celkom jasné, či Havaj zasiahne priamo alebo ho tesne minie. Najväčšími hrozbami sú silný príboj, nárazový vietor a prívalové zrážky.Havaj zasiahli od roku 1900 iba dva hurikány: Iniki v roku 1992 (kategória 4) a Dot v roku 1959 (kategória 1). Do jeho blízkosti sa dostali hurikány v rokoch 2016 a 2018.