Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Zahraničie

Nad vojenskými objektmi v ČR lietajú cudzie drony, potvrdila armáda

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Proti dronom na českom území má podľa hovorkyne ministerstva vnútra Hany Malej oprávnenie zasahovať okrem armády aj polícia a vojenská polícia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 10. októbra (TASR) - Nad infraštruktúrou v Česku, predovšetkým však nad vojenskými objektmi, lietajú cudzie drony. Potvrdila to česká armáda s tým, že je pripravená ich zachytiť a zneškodniť. V piatok to uviedol server Echo24.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hovorkyňa Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Zdeňka Sobarňa Košvancová odmietla špecifikovať, nad ktorými objektmi armáda drony zaznamenala, keďže ide podľa nej o utajovanú informáciu. Dodala, že česká armáda priebežne o hrozbách komunikuje s aliančnými partnermi, avšak aj tieto informácie sú v utajovanom režime.

AČR je podľa jej slov pripravená drony detegovať, identifikovať a zneškodniť, a to buď elektricko-magnetickým rušením alebo kinetickou silou. „S voľbou formy nasadenia sily súvisia aj možné riziká vedľajších škôd,“ spresnila hovorkyňa a podotkla, že podmienky nasadenia armády na území ČR sú definované zákonmi.

Proti dronom na českom území má podľa hovorkyne ministerstva vnútra Hany Malej oprávnenie zasahovať okrem armády aj polícia a vojenská polícia.

Incidenty s neznámymi dronmi nad objektmi kritickej infraštruktúry sa v uplynulých týždňoch vyskytli napríklad v Nemecku, Dánsku, Belgicku či Nórsku. Zatiaľ nie je jasné, kto je za prelety dronov zodpovedný. Niektoré krajiny vyjadrili obavy, že za tým môže byť Rusko.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

KOMENTÁR J. HRABKA: Polčas

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci