J. Naď: Výsledok referenda v Dánsku je mimoriadne dôležitý signál

Bratislava 2. júna (TASR) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) považuje výsledok referenda v Dánsku, kde voliči odsúhlasili zapojenie krajiny do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie (EÚ), za mimoriadne dôležitý signál, ktorý hovorí o obrovskom význame Európskej únie, jej sily a správneho hodnotového nastavenia. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Pripojenie sa k obrannej a bezpečnostnej politike Európskej únie pre Dánsko okrem iného znamená, že dánski predstavitelia budú môcť zostávať v rokovacej sále, keď budú zástupcovia členských krajín EÚ diskutovať o obranných témach a dánska armáda sa bude môcť zúčastniť únijových vojenských operácií a aktivít," skonštatoval Naď. Zároveň ide podľa neho o ďalší krok smerujúci k zvyšovaniu vzájomnej jednoty a solidarity členských štátov EÚ.



Dánskemu ministrovi Mortenovi Bödskovi a Dánom zablahoželal slovenský minister k správnemu a zodpovednému rozhodnutiu. "Čím viac spoločného úsilia, jednoty a rovnakých cieľov ukážeme, tým lepšie pre Ukrajinu, EÚ a nás všetkých," dodal minister.



Väčšina dánskych voličov súhlasila v stredajšom (1. 6.) referende so zrušením výnimky, ktorá tejto severskej krajine doteraz umožňovala nepripojiť sa k spoločnej obrannej politike EÚ.