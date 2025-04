Nad Vysoké Tatry zavialo saharský prach

Zakopané 17. apríla (TASR) - Nad Vysokými Tatrami vo štvrtok kulminuje výskyt saharského prachu, ktorý do južnej časti Poľska priniesli južné a juhozápadné vetry. Je možné ho pozorovať ako tmavšie zafarbenie oblohy a žltkasté stopy na snehu vo vyšších polohách. Na výskyt tohto prírodného úkazu upozornila Agnieszka Praseková z poľského hydrometeorologického ústavu (IMGW). Informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Saharský prach tvorí drobný piesok a minerálny prach, ktorý sa nad púšťou vznáša vďaka stúpavým prúdom a následne sa atmosférickou cirkuláciou dostáva až na sever. Podľa meteorológov ide o opakujúci sa jarný jav, ktorý bol nad Tatrami pozorovaný aj minulý rok.



Prach zhoršuje kvalitu ovzdušia a zároveň ovplyvňuje vzhľad horskej panorámy. Jeho usádzanie môže byť viditeľné najmä v podobe žltkastých stôp na snehu v najvyšších polohách Tatier. V prípade zrážok môže dôjsť aj k výskytu tzv. špinavého dažďa. IMGW očakáva, že intenzita javu začne slabnúť počas víkendu, keď nad región dorazia zrážky.



Spolu s prachom dorazili do Tatier aj veľmi teplé vzdušné masy, čo spôsobilo prudké oteplenie. Na Kasprovom vrchu ráno namerali 6 stupňov Celzia, v Doline piatich poľských plies až 10 stupňov. V Zakopanom teploty presiahnu 20 stupňov Celzia. V kombinácii s vetrom to spôsobuje rýchle topenie snehu. Na Kasprovom vrchu ubudlo za týždeň 40 centimetrov, aktuálna vrstva tam dosahuje 65 centimetrov.



Tatranská dobrovoľná horská služba (TOPR) varovala pred zvýšeným lavínovým nebezpečenstvom. Snehová pokrývka je výrazne nasiaknutá vodou a stáva sa ťažkou a nestabilnou. Na slnkom zaliatych svahoch hrozia lavíny.





