Piatok 28. november 2025
Nad základňou Bundeswehru spozorovali ukrajinských vojakov a drony

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Spiegel uviedol, že k incidentu došlo ešte 13. októbra. Dovedna štyri drony nedokázali zastaviť ani nemecké ozbrojené sily, ani polícia.

Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - Nad základňou nemeckých ozbrojených síl v Gnoiene juhovýchodne od mesta Rostock boli spozorované drony, a to v čase prebiehajúceho výcviku ukrajinských vojakov, napísal v piatok magazín Der Spiegel. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko bez uvedenia ďalších podrobností potvrdilo, že tamojšia polícia incident vyšetruje.

Polícia v Meklenbursku-Predpomoransku vyšetruje neznáme osoby za „bezpečnosť ohrozujúce fotografovanie“ vojenských zariadení, píše DPA.

Spolkový kriminálny úrad (BKA) zaznamenal v prvých deviatich mesiacoch tohto roka v celom Nemecku nižší štvorciferný počet preletov dronov, a to nad lokalitami Bundeswehru, zbrojárskymi spoločnosťami a kritickou infraštruktúrou. Domnieva sa, že tieto prelety mali pravdepodobne politické pozadie, uviedol pre DPA hovorca úradu.

BKA zaznamenáva incidenty od začiatku roka. Prípady sa následne z evidencie vyraďujú, ak sa v priebehu vyšetrovania ukáže, že neexistoval politický motív, alebo že prelet nepredstavoval trestný čin, dodáva nemecká agentúra.
