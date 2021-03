Nadácia D. Tutu žiada lepší prístup k vakcínam pre chudobné krajiny

Kapské Mesto 5. marca (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo musí "okamžite" urobiť viac pre to, aby mali chudobné krajiny lepší prístup k vakcínam, liekom a testom na ochorenie COVID-19. Uviedla to v piatok nadácia juhoafrického laureáta Nobelovej ceny za mier Desmonda Tutu, ktorú cituje agentúra DPA.



Zatiaľ čo bohaté krajiny predstavujú len 16 percent svetovej populácie, majú aktuálne vo vlastníctve 60 percent všetkých doposiaľ nakúpených covidových vakcín, teda až približne 4,2 miliardy dávok, približuje nadácia.



Globálna humanitárna iniciatíva COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín proti COVID-19 vo svete, má pritom k dispozícií len 300 miliónov dávok.



Očakáva sa, že pri súčasnej miere vakcinácie bude preočkovanie 75 percent svetovej populácie trvať až sedem rokov, pripomína DPA.



"Nemôžeme tak dlho čakať. Teraz nie je čas na sebeckosť, teraz je čas pre prístup, rovnosť a solidaritu," uviedla nadácia Desmonda Tutu.



Vyzvala pritom členské štáty Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby sa počas trvania pandémia vzdali duševného vlastníctva covidových vakcín, diagnostických nástrojov a liekov.



Tento krok by umožnil krajinám rýchlejšie vyrobiť zdravotnícke prostriedky potrebné pre boj s pandémiou, vysvetľuje DPA.