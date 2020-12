Nadácia Gatesovcov daruje 250 miliónov dolárov na boj proti COVID-19

Seattle 10. decembra (TASR) - Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov prisľúbila ďalšiu finančnú podporu vo výške 250 miliónov dolárov (zhruba 207 miliónov eur) na vývoj nízkonákladových vakcín proti novému koronavírusu, ktoré budú zároveň menej náročné na prepravu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Ide o doteraz najväčší jednorazový finančný dar nadácie na podporu vývoja vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré vírus spôsobuje. V novembri darovala nadácia Gatesovcov na tento účel 70 miliónov amerických dolárov (asi 58 miliónov eur). Dokopy tak na boj proti pandémii koronavírusu prispela sumou 1,75 miliardy amerických dolárov (približne 1,4 miliardy eur). Nadácia zároveň uviedla, že z týchto peňazí sa budú financovať aj dodávky testov a vakcín do menej rozvinutých krajín.



"To, či svet bude lepší pre všetkých, závisí od činov svetových lídrov a ich záväzku poskytnúť testy, lieky a vakcíny ľuďom, ktorí ich potrebujú," uviedla Melinda Gatesová, manželka spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft a filantropa Billa Gatesa.



Nadácia manželov Gatesovcov patrí medzi najväčších súkromných sponzorov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a takisto sa aktívne angažuje v boji proti novému koronavírusu SARS-CoV-2.