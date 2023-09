Nadácia otvorenej spoločnosti vytvára Rómsku nadáciu pre Európu

Brusel 5. septembra (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) v utorok oznámila, že vytvára novú pobočku so sídlom v Bruseli zameranú na podporu rómskych komunít v Európe. Rómska nadácia pre Európu bude mať rozpočet 100 miliónov eur do roku 2030, informuje spravodajca TASR.



Týždenník Politico upozornil na oficiálne vyhlásenie predsedu OSF Alexandra Sorosa, podľa ktorého nadácia bude "prvou inštitúciou takéhoto rozsahu, ktorú budú riadiť rómski lídri, keď na budúci rok rozbehne svoje aktivity".



"S novou generáciou výnimočných rómskych lídrov určujúcich stratégie a priorít financovania, som presvedčený, že nová nadácia bude dynamickou silou zameranou na využitie plného potenciálu Rómov a prekonávanie hlboko zakorenených bariér, ktorým čelia. My urobíme všetko pre to, aby sme nadáciu a jej vedenie podporili v misii, ktorá bude prínosom nielen pre Rómov, ale aj pre Európu ako celok," uviedol Alexander Soros.



Nadácia otvorenej spoločnosti je hlavným súkromným podporovateľom európskych Rómov, najväčšej etnickej menšiny na kontinente, už od začiatku 90. rokov 20. storočia, keď sa tejto úlohy ujal zakladateľ OFS George Soros.



Rómska nadácia pre Európu má v pláne pracovať s rómskymi skupinami na západnom Balkáne, vo východnej Európe, v Nemecku, Španielsku a Taliansku. Povedie ju Zeljko Jovanovič, ktorý dohliadal na Úrad pre rómske iniciatívy OSF od roku 2010.



"Naším cieľom bude vybudovať základ, ktorý prináša pozitívnu zmenu nielen pre Rómov, ale prispieva aj k európskej budúcnosti založenej na spravodlivosti a férovosti," vyhlásil Jovanovič.



Nadácia bude rozvíjať otvorené partnerstvá so štyrmi poprednými iniciatívami vedenými Rómami: Európskym rómskym inštitútom pre umenie a kultúru, Rozvojovou iniciatívou pre podnikanie Rómov, Rómovia za demokraciu a Rómsky vzdelávací fond.



Politico pripomenul, že OSF s ročným rozpočtom viac ako jedna miliarda dolárov (asi 926 miliónov eur) je najväčším svetovým súkromným podporovateľom skupín a organizácií, ktoré pracujú na presadzovaní spravodlivosti, slobody prejavu a rovnosti.



