< sekcia Zahraničie
Nadácia žaluje Belgicko za spoluúčasť na deportáciách Židov
Žaloba sa týka 28 vlakových transportov, ktoré v období od augusta 1942 do júla 1944 odchádzali z kasární Dossin v Mechelene.
Autor TASR
Brusel 29. júla (TASR) - Židovská Nadácia Nica Gunzburga podala na súde v Bruseli žalobu na Belgickú národnú železničnú spoločnosť (SNCB) a belgický štát. Žiada náhradu škody a určenie zodpovednosti za deportácie počas druhej svetovej vojny. S odvolaním sa na denník Het Laatste Nieuws o tom v stredu informovala agentúra Belga, píše TASR.
Žaloba sa týka 28 vlakových transportov, ktoré v období od augusta 1942 do júla 1944 odchádzali z kasární Dossin v Mechelene. Takmer všetky smerovali priamo do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Vo súpravách boli prevažne Židia – približne 25.000 ľudí – aj niekoľko stoviek Rómov a Sintov. Po vojne sa vrátilo len niečo vyše tisíc z nich.
Ako uviedol historik Nico Wouters vo svojom výskume, SNCB technicky zabezpečovala a vypravovala deportačné vlaky a za spoluprácu s nemeckou okupačnou správou bola finančne odmeňovaná. Keďže belgický štát je akcionárom SNCB, je tiež účastníkom súdneho konania.
Denník Het Laatste Nieuws informoval, že v tejto veci už prebehli rokovania so SNCB a belgickou vládou, ktoré však zatiaľ nepriniesli výsledok. Nadácia Nica Gunzburga uviedla, že ak budú belgický štát a železničná spoločnosť ochotní rokovať o kompenzáciách, súdne konanie by sa mohlo zastaviť.
Skutočnosť, že Belgicko počas druhej svetovej vojny pomáhalo pri deportáciách Židov, potvrdila v roku 2007 správa Centra pre štúdium vojny a spoločnosti (CegeSoma) pri belgickom Štátnom archíve.
Centrum vo svojej štúdii uviedlo, že belgická vláda koncom roka 1940 vyhovela požiadavke nemeckých úradov a nechala spísať mená židovského obyvateľstva. Neskôr, v roku 1942, všetky belgické mestá s výnimkou Bruselu a Lige začali označovať Židov na verejnosti žltými Dávidovými hviezdami. Magistrát Antverp dal napríklad zadržať 1243 ľudí a vydal ich na deportáciu. Za toto rozhodnutie nebol po vojne nikto potrestaný.
CegeSoma odhaduje, že pred vypuknutím druhej svetovej vojny žilo v Belgicku približne 56.000 Židov.
Žaloba sa týka 28 vlakových transportov, ktoré v období od augusta 1942 do júla 1944 odchádzali z kasární Dossin v Mechelene. Takmer všetky smerovali priamo do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Vo súpravách boli prevažne Židia – približne 25.000 ľudí – aj niekoľko stoviek Rómov a Sintov. Po vojne sa vrátilo len niečo vyše tisíc z nich.
Ako uviedol historik Nico Wouters vo svojom výskume, SNCB technicky zabezpečovala a vypravovala deportačné vlaky a za spoluprácu s nemeckou okupačnou správou bola finančne odmeňovaná. Keďže belgický štát je akcionárom SNCB, je tiež účastníkom súdneho konania.
Denník Het Laatste Nieuws informoval, že v tejto veci už prebehli rokovania so SNCB a belgickou vládou, ktoré však zatiaľ nepriniesli výsledok. Nadácia Nica Gunzburga uviedla, že ak budú belgický štát a železničná spoločnosť ochotní rokovať o kompenzáciách, súdne konanie by sa mohlo zastaviť.
Skutočnosť, že Belgicko počas druhej svetovej vojny pomáhalo pri deportáciách Židov, potvrdila v roku 2007 správa Centra pre štúdium vojny a spoločnosti (CegeSoma) pri belgickom Štátnom archíve.
Centrum vo svojej štúdii uviedlo, že belgická vláda koncom roka 1940 vyhovela požiadavke nemeckých úradov a nechala spísať mená židovského obyvateľstva. Neskôr, v roku 1942, všetky belgické mestá s výnimkou Bruselu a Lige začali označovať Židov na verejnosti žltými Dávidovými hviezdami. Magistrát Antverp dal napríklad zadržať 1243 ľudí a vydal ich na deportáciu. Za toto rozhodnutie nebol po vojne nikto potrestaný.
CegeSoma odhaduje, že pred vypuknutím druhej svetovej vojny žilo v Belgicku približne 56.000 Židov.