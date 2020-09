Nadal sa po dlhej dobe predstaví na dvorci, do Ríma príde aj Djokovič

Rím 8. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa nevie dočkať návratu na dvorce. Druhý muž svetového renkingu sa po siedmich mesiacoch prvýkrát predstaví na turnaji ATP v Ríme. Podujatie dôverne pozná, keď na ňom zvíťazil rekordných deväťkrát.



Nadal po reštarte sezóny zatiaľ neštartoval, pre obavy z koronavírusu necestoval do USA, kde sa v auguste turnajom v New Yorku opäť rozbehol ročník. Nezúčastnil sa ani následne na grandslamovom US Open, kde by obhajoval titul. "Foro Italico je pre mňa mimoriadne miesto a tento rok to bude ešte zvláštnejšie, keďže to bude môj prvý turnaj dlhej dobe," citovala Nadala agentúra AP.



Turnaj sa začne 14. septembra so štvormesačným sklzom, ktorý zavinila pandémia. Okrem Nadala sa v Taliansku predstaví celá špička, účasť prisľúbil aj líder rebríčka Novak Djokovič po tom, ako ho v nedeľu diskvalifikovali z US Open. Chýbať bude iba zranený Roger Federer.