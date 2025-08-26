< sekcia Zahraničie
Naďalej pátrajú po ruskom plavcovi, ktorý zmizol počas pretekov
Do pátrania sa zapojili plavidlá pobrežnej stráže, avšak po plavcovi nenašla žiadne stopy. Vo veci bolo medzičasom začaté vyšetrovanie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Istanbul 26. augusta (TASR) - Tureckí záchranári tretí deň pátrajú v úžine Bospor po ruskom športovcovi Nikolajovi Svečnikovovi, ktorý sa zúčastnil na každoročných medzikontinentálnych plaveckých pretekoch, ale do cieľa nedoplával. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Tridsaťročný Rus sa stratil v nedeľu počas 6,5-kilometrovej plavby medzi Áziou a Európou, na ktorej sa zúčastnilo viac než 2800 športovcov z 81 krajín. Bospor, jedna z najrušnejších lodných trás na svete, bol pre dopravu dočasne uzavretý. Úžina je známa pre silné prúdy a náročné podmienky.
Do pátrania sa zapojili plavidlá pobrežnej stráže, avšak po plavcovi nenašla žiadne stopy. Vo veci bolo medzičasom začaté vyšetrovanie.
Manželka Svenčikova ruským médiám povedala, že strávila noc prehľadávaním pobrežia, zatiaľ čo vlastné pátranie zorganizovali aj príbuzní a priatelia. Manželia majú spolu osemmesačného syna.
Jeden z ďalších ruských účastníkov plavby povedal, že Svenčikova predstihol ešte na začiatku pretekov. Svenčikova opísal ako pomalého plavca, ktorý plával prsným štýlom a často sa zastavoval, napísala DPA.
Tridsaťročný Rus sa stratil v nedeľu počas 6,5-kilometrovej plavby medzi Áziou a Európou, na ktorej sa zúčastnilo viac než 2800 športovcov z 81 krajín. Bospor, jedna z najrušnejších lodných trás na svete, bol pre dopravu dočasne uzavretý. Úžina je známa pre silné prúdy a náročné podmienky.
Do pátrania sa zapojili plavidlá pobrežnej stráže, avšak po plavcovi nenašla žiadne stopy. Vo veci bolo medzičasom začaté vyšetrovanie.
Manželka Svenčikova ruským médiám povedala, že strávila noc prehľadávaním pobrežia, zatiaľ čo vlastné pátranie zorganizovali aj príbuzní a priatelia. Manželia majú spolu osemmesačného syna.
Jeden z ďalších ruských účastníkov plavby povedal, že Svenčikova predstihol ešte na začiatku pretekov. Svenčikova opísal ako pomalého plavca, ktorý plával prsným štýlom a často sa zastavoval, napísala DPA.