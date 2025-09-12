< sekcia Zahraničie
Naďalej sa pátra po strelcovi na Kirka, zverejnili video z jeho úteku
Autor TASR
New York 12. septembra (TASR) - Americké úrady ďalej pátrajú po strelcovi, ktorý zabil pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Na tlačovej konferencii vo štvrtok večer miestneho času (v noci na piatok SELČ) zverejnili video zachytávajúce útek podozrivého z miesta streleckého útoku a požiadali verejnosť o pomoc pri jeho identifikácii. Dosiaľ dostali už vyše 7000 potenciálnych stôp a tipov, najviac od vyšetrovania bombového útoku počas Bostonského maratónu v roku 2013. TASR o tom informuje podľa servera stanice BBC.
Na novom videu vidieť, ako podozrivý beží po streche budovy, odkiaľ padol výstrel, skáče na zem a uteká do zalesnenej oblasti. Podľa úradov pri tom zanechal viaceré stopy.
„Bez pomoci verejnosti nemôžeme vykonávať svoju prácu,“ vyhlásil na tlačovej konferencii guvernér Utahu Spencer Cox. V týchto chvíľach sa podľa neho na štátnej aj federálnej úrovni spracúva „veľa forenzných dôkazov“. Cieľom je, aby v tomto prípade bol uplatnený trest smrti, uviedol a vyzval verejnosť, aby pokračovala v zasielaní obrazových materiálov Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Cox súčasne upozornil na obrovské množstvo dezinformácií, ktoré o udalosti kolujú na internete aj prostredníctvom „ruských a čínskych“ automatizovaných účtov na sociálnych sieťach, a naliehal na ľudí, aby ich ďalej nešírili.
FBI za informácie vedúce k dolapeniu páchateľa ponúka odmenu 100.000 dolárov. Vyšetrovatelia zatiaľ verejne neuviedli žiaden prípadný motív. Momentálne skúmajú možné stopy po útočníkovi vrátane odtlačku dlane a topánky nájdených v blízkosti miesta činu, aj pušku skrytú v uteráku v zalesnenej oblasti v blízkosti cesty, ktorou podľa nich strelec unikal. Zbraň a munícia sú podrobované forenznej analýze.
Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stal sa tiež vplyvnou politickou silou medzi mladými republikánmi a bol stálou postavou na pôde univerzít, kde vyvolával niekedy búrlivé diskusie o spoločenských otázkach, napísala agentúra AP. Trump mu posmrtne udelí najvyššie civilné vyznamenanie USA, Prezidentskú medailu slobody.
The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025