Nadchádzajúce dva týždne čaká Maďarsko najhoršia etapa pandémie

Budapešť 9. marca (TASR) - Skutočnosť, že je v Maďarsku zaočkovaných už viac ako jeden milión obyvateľov, je nádejná, avšak nemožno očakávať, že to môže ovplyvniť šírenie nákazy novým druhom koronavírusu. K utlmeniu epidémie by bolo potrebné mať zaočkovaných vyše dvoch miliónov ľudí a k jej pribrzdeniu 60 až 70 percent obyvateľstva, povedal v utorok v Budapešti primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik.



V rozhovore pre komerčnú televíziu TV2 infektológ spresnil, že svoje tvrdenie zakladá na britských a izraelských skúsenostiach.



V optimálnom prípade by šírenie nákazy pri dosiahnutí zaočkovania dvoch až dva a pol milióna osôb mohlo byť utlmené do dvoch týždňov, avšak k tomu bude potrebné dodržiavať všetky karanténne opatrenia, pretože prichádza doteraz najťažšia etapa epidémie, zdôraznil Szlávik.



Podľa jeho slov britská mutácia nového koronavírusu je nielen nákazlivejšia, ale má o 10 až 15 percent vážnejšie klinické príznaky. "Kým doteraz koronavírus nakazil iba niekoľkých členov rodiny, teraz sa britským variantom infikujú celé rodiny vrátane detí a starých rodičov," dodal.



V nemocniciach v Maďarsku leží 8270 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 833 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Za posledný deň pribudlo 6494 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s covidom zomrelo 158 ľudí.



Celkový počet infikovaných od vypuknutia koronavírusovej pandémie stúpol na 475.207 a obetí na životoch na 16.146. Aktuálne je nakazených 120.115, pričom v rámci tretej vlny nákazy priebežne stúpa počet infikovaných i hospitalizovaných.



Vakcínou proti covidu zaočkovali dosiaľ 1.047.045 osôb, z ktorých 314.485 dostalo už aj druhú dávku očkovacej látky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)