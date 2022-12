Líder francúzskej ľavice dostal za domáce násilie podmienečný trest

Lille 13. decembra (TASR) — Súd vo Francúzsku v utorok odsúdil lídra krajne ľavicovej strany na štvormesačný podmienečný trest odňatia slobody za to, že počas hádky udrel svoju manželku do tváre, informovala agentúra AFP.



Po vynesení rozsudku bol Adrien Quatennens na štyri mesiace vylúčený z parlamentného klubu svojej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI). Tá ho nevyzvala, aby sa vzdal poslaneckého mandátu, jeho návrat však podmienila absolvovaním kurzu o zvyšovaní povedomia o domácom násilí.



K odsúdeniu Quatennensa a jeho dočasnému vylúčeniu z frakcie došlo v čase, keď sa LFI snaží vytvoriť životaschopnú opozíciu voči centristickému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.



AFP pripomína, že ide o ďalší prípad domáceho násilia, sexuálneho obťažovania alebo napadnutia, ktoré otriasli francúzskymi politickými stranami v súvislosti s hnutím #MeToo.



Viacerí kolegovia z LFI vyjadrili Quatennensovi po vynesení rozsudku podporu, no zostáva nejasné, či napokon bude môcť do parlamentu vrátiť — okrem iného aj preto, že jeho manželka koncom novembra vo vyhlásení pre agentúru AFP spomenula "niekoľko rokov fyzického a psychického násilia" z jeho strany. Pár je momentálne v rozvodovom konaní.



Aktivistky za práva žien po prepuknutí tejto kauzy pobúrilo, keď zakladateľ LFI Jean-Luc Mélenchon, ktorý tesne nepostúpil do druhého kola tohtoročných prezidentských volieb proti Macronovi, spočiatku svojho chránenca podporil, čo sa však vnímalo ako zľahčovanie domáceho násilia. Odvtedy sa Mélenchon k prípadu nevyjadril.



Quatennensov návrat do Národného zhromaždenia si neželajú ani mnohí poslanci z ľavicovej časti politického spektra.



"Poslanec odsúdený za domáce násilie nemôže sedieť v parlamente. Musí odstúpiť. Z úcty k ženám, k nášmu boju a hodnotám, ktoré bránime," napísala na Twitteri Sandrine Rousseauová, ktorá bola finalistkou primárok v strane Zelených pred tohtoročnými prezidentskými voľbami, informoval podľa TASR na svojom webe denník Le Monde.