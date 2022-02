Nádej na nájdenie ďalších preživších z rybárskej lode je malá

Montreal 16. februára (TASR) - Šanca na nájdenie ďalších preživších zo španielskej rybárskej lode, ktorá sa v nepriaznivom počasí potopila v utorok pri východnom pobreží Kanady, je malá. Vyhlásili to v stredu, 36 hodín po tragédii, záchranári, informuje tlačová agentúra AFP.



"Aj keď stále dúfame, že sa nám ich ešte podarí nájsť živých, je to už v tejto chvíli nepravdepodobné," uviedol predstaviteľ kanadskej armády Nicolas Plourde-Fleury s tým, že pátranie pokračuje.



Kanadské úrady po pôvodnej informácii, že sa podarilo nájsť desať tiel, znížili počet mŕtvych na deväť, pričom tri osoby sa podarilo zachrániť a 12 ľudí je stále nezvestných.



Trauler (rybárska loď na lov vlečnou sieťou) stroskotal v utorok ráno v pobrežnej oblasti kanadskej provincie Newfoundland a Labrador. Zo záchranárskeho strediska v kanadskom Halifaxe vyslali do oblasti vrtuľníky, lietadlá aj záchranné plavidlo.



Rybárska loď s názvom Villa de Pitanxo a dĺžkou 50 metrov, so základňou v malom prístave v autonómnom spoločenstve Galícia na severozápade Španielska, sa potopila v ľadových vodách Atlantiku približne 450 kilometrov od pobrežia ostrova Newfoundland.



Jej strata znamená pre španielsku rybársku flotilu najväčšiu tragédiu za takmer 40 rokov. Medzi členmi posádky potopenej lode bolo 16 Španielov, piati Peruánci a traja Ghančania.



Záchranári bojujú v drsných poveternostných podmienkach s desaťmetrovými vlnami a silným vetrom, uviedlo kanadské záchranárske stredisko Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) v Halifaxe, ktoré prevádzkujú Kráľovské kanadské vzdušné sily (RCAF) a Kanadská pobrežná stráž (CCG).