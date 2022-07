Nádej na záchranu horolezcov nezvestných po páde ľadovca slabne

Canazei 5. júla (TASR) - Záchranné tímy pokračujú aj v utorok v pátraní po 13 nezvestných horolezcoch, ktorí sa stratili po nedeľňajšom zosuve ľadovca v talianskych alpách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medzi nezvestnými sú i traja českí občania, no nádej na nájdenie preživších slabne, keďže od zosuvu ľadovca uplynulo už vyše 36 hodín.



Z dôvodu rizika ďalšieho zosuvu používajú záchranári pri pátracej operácii využívajú drony a vrtuľníky, pomocou ktorých hľadajú obete. Tie sa snažia tiež lokalizovať prostredníctvom signálu z ich mobilných telefónov.



Záchranári však upozornili, že vyslobodenie tiel obetí z pod lavíny môže trvať aj celé týždne, ak nie dlhšie, pretože lavínový materiál, ktorý v nedeľu spadol z vrchu hory, medzičasom opäť zamrzol. Na miesto navyše momentálne nie je možné doviesť potrebné vybavenie.



Lavína sa v nedeľu spustila z vrchu Marmolada, ktorý je so svojou výškou presahujúcou 3300 metrov najvyšším vrchom Dolomitov. Tragédia si doposiaľ vyžiadala sedem potvrdených obetí, medzi ktorými je podľa českých médií i jeden Čech. O život podľa talianskych médií prišiel aj 51-ročný Davide Miotti - miestny alpský sprievodca a majiteľ obchodu so športovými potrebami.



Masa odtrhnutého ľadovca bola 200 metrov široká, 80 metrov dlhá a 60 metrov hrubá. Spolu s ňou sa dolu svahom zosunuli aj kusy skál. Najvyšší predstaviteľ Tridentskej autonómnej provincie Maurizio Fugatti uviedol, že masa sa rútila dolu svahom rýchlosťou 300 kilometrov za hodinu.



Väčšinu územia Talianska zasiahla skorá vlna horúčav, ktorá podľa odborníkov sťažila možnosť predpovedať zosuvy ľadovcov, ktorých stav bol donedávna považovaný za stabilný. Nedeľňajšiu tragédiu spojil s environmentálnymi faktormi i taliansky premiér Mario Draghi.