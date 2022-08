Nádeje na záchranu veľryby v Seine sa zmenšujú

Paríž 8. augusta (TASR) - Pokusy o nakŕmenie nebezpečne vychudnutej veľryby bieluhy, ktorá zablúdila do rieky Seina, zatiaľ nie sú úspešné. Odborníci sa teraz snažia dostať veľrybu z riečnej plavebnej komory, kde uviazla. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Tento štvormetrový živočích, ktorý bol minulý utorok spozorovaný v Seine a ktorého prítomnosť v tejto rieke je výnimočná, sa od minulého piatku nachádza v plavebnej komore Saint-Pierre-la-Garenne v departemente Eure. Toto stavidlo s rozmermi približne 125 krát 25 metrov leží asi 100 kilometrov severozápadne od Paríža, spresnil v pondelok na svojom webe denník Le Monde.



Odborníci, ktorí sú priamo na mieste, podľa AFP upozornili, že bieluha - chránený druh veľryby, ktorá sa zvyčajne objavuje v studených arktických vodách - by sa nemala príliš dlho zdržiavať v teplej stojatej vode medzi stavidlami.



Pokus o nakŕmenie bieluhy mŕtvymi sleďmi a živými pstruhmi podnikajú odborníci od minulého piatku, zatiaľ však bez úspechu.



Aktivisti z organizácie na ochranu morí Sea Shepherd France nateraz hodnotia stav bieluhy ako stabilizovaný, zviera je čulé, ale stále neprijíma potravu.



Podľa vyjadrenia miestnych úradov veterinári cez víkend podali veľrybe vitamíny a prípravky na povzbudenie chuti do jedla a poskytli jej aj lekárske ošetrenie.



Práve to, že veľryba vykazuje aj príznaky choroby, dáva "malú nádej" na šťastný koniec jej anabázy, uviedla Lamya Essemlaliová, šéfka organizácie Sea Shepherd France. Úvahy o eutanázii veľryby však zatiaľ označila za predčasné.



Jednou z alternatív, ako krízovú situáciu riešiť, by bolo otvorenie stavidiel v nádeji, že bieluha dopláva k Lamanšskému prielivu. Súčasne by však aj vzniklo riziko, že veľryba popláva proti prúdu rieky - smerom k Parížu -, čo by pre ňu bolo ešte nebezpečnejšie.



V pondelok mal z juhofrancúzskeho mesta Antibes doraziť trojčlenný tím z Marinelandu, najväčšieho európskeho zábavného parku s morskými zvieratami. Títo odborníci privezú špeciálne nosidlá a ďalšie vybavenie a pokúsia sa zviera premiestniť.



Bieluhu v Seine prvýkrát spozorovali minulý týždeň v oblasti ďaleko od jej arktického prostredia. Na záberoch z dronu, ktoré natočili francúzski hasiči, bolo vidieť, veľryba pomaly pláva v toku Seiny medzi Parížom a normandským mestom Rouen, čiže mnoho desiatok kilometrov vo vnútrozemí.



Bieluhy na jeseň migrujú za potravou z arktických morí, kde sa začína formovať ľad, zriedkakedy sa však dostanú takto ďaleko na juh. Zástupcovia departementu Eure však uviedli, že osamelé jedince týchto morských cicavcov sa niekedy dostanú aj južnejšie, než je zvyčajné a sú schopné dočasne prežiť aj v sladkovodných tokoch.



Podľa francúzskeho observatória Pelagis, ktoré sa špecializuje na morské cicavce, sa najbližšia populácia bieluhy nachádza pri súostroví Špicbergy severne od Nórska, teda vo vzdialenosti asi 3000 kilometrov od Seiny.