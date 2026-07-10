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Nadeždina zaradili v Rusku na zoznam zahraničných agentov
Spolu s Jekaterinou Duncovovou patril medzi dvoch potenciálnych kandidátov, ktorí sa otvorene postavili proti Ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine.
Autor TASR
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Moskva 10. júla (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do registra tzv. zahraničných agentov politika Borisa Nadeždina, ktorý sa v roku 2024 pokúšal kandidovať vo voľbách ruského prezidenta, no úrady ho odmietli zaregistrovať. Zaradenie do registra zahraničných agentov mu znemožňuje uchádzať sa o volené funkcie, informovala v piatok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Ministerstvo spravodlivosti svoje rozhodnutie o Nadeždinovi zdôvodnilo tým, že sa „podieľal na tvorbe a šírení správ a materiálov zahraničných agentov určených neobmedzenému okruhu osôb“, ako aj materiálov bližšie nešpecifikovanej „nežiaducej organizácie“.
Údajne šíril aj nepravdivé informácie o politike ruského vedenia a o volebnom systéme Ruskej federácie. Okrem toho vyzýval na účasť na nepovolených zhromaždeniach a protestných akciách.
Nadeždin v príspevku na sociálnej sieti Facebook označil rozhodnutie rezortu spravodlivosti za „očakávané“. Napísal, že „pred voľbami do Štátnej dumy (uskutočnia sa v septembri) sa pokúšajú odstrániť nebezpečných oponentov“. Podľa neho bolo rozhodnutie prijaté v Kremli. Doplnil, že jeho reakcia bude „výrazná a asymetrická“.
Pozornosť ruskej verejnosti aj médií si Nadeždin získal počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2024, keď sa pred jeho štábmi v rôznych ruských mestách tvorili rady ľudí ochotných podpisom potvrdiť podporu jeho kandidatúry.
Do prezidentských volieb ho nominovala neskôr zrušená strana Občianska iniciatíva. Spolu s Jekaterinou Duncovovou patril medzi dvoch potenciálnych kandidátov, ktorí sa otvorene postavili proti Ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine.
Nadeždinov tím napokon odovzdal volebnej komisii viac než požadovaných 100.000 podpisov zozbieraných aj v odľahlých ruských regiónoch. Volebná komisia ho však napriek splneniu zákonnej požiadavky ako kandidáta nezaregistrovala s odôvodnením, že v predložených podpisových hárkoch našla príliš veľa neplatných záznamov.
Ministerstvo spravodlivosti svoje rozhodnutie o Nadeždinovi zdôvodnilo tým, že sa „podieľal na tvorbe a šírení správ a materiálov zahraničných agentov určených neobmedzenému okruhu osôb“, ako aj materiálov bližšie nešpecifikovanej „nežiaducej organizácie“.
Údajne šíril aj nepravdivé informácie o politike ruského vedenia a o volebnom systéme Ruskej federácie. Okrem toho vyzýval na účasť na nepovolených zhromaždeniach a protestných akciách.
Nadeždin v príspevku na sociálnej sieti Facebook označil rozhodnutie rezortu spravodlivosti za „očakávané“. Napísal, že „pred voľbami do Štátnej dumy (uskutočnia sa v septembri) sa pokúšajú odstrániť nebezpečných oponentov“. Podľa neho bolo rozhodnutie prijaté v Kremli. Doplnil, že jeho reakcia bude „výrazná a asymetrická“.
Pozornosť ruskej verejnosti aj médií si Nadeždin získal počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2024, keď sa pred jeho štábmi v rôznych ruských mestách tvorili rady ľudí ochotných podpisom potvrdiť podporu jeho kandidatúry.
Do prezidentských volieb ho nominovala neskôr zrušená strana Občianska iniciatíva. Spolu s Jekaterinou Duncovovou patril medzi dvoch potenciálnych kandidátov, ktorí sa otvorene postavili proti Ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine.
Nadeždinov tím napokon odovzdal volebnej komisii viac než požadovaných 100.000 podpisov zozbieraných aj v odľahlých ruských regiónoch. Volebná komisia ho však napriek splneniu zákonnej požiadavky ako kandidáta nezaregistrovala s odôvodnením, že v predložených podpisových hárkoch našla príliš veľa neplatných záznamov.