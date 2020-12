Nadia Muradová upozornila na zvýšené obchodovanie so ženami

New York 1. decembra (TASR) - Laureátka Nobelovej ceny za mier Nadia Muradová na virtuálnom stretnutí OSN v pondelok vyhlásila, že pandémia ochorenia COVID-19 zosilnila obchodovanie so ženami a zhoršila aj násilie voči ženskému pohlaviu, preto je zdravie a bezpečie žien "vo vážnom hrození". V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Dvadsaťsedemročná aktivistka, ktorú bojovníci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) donútili k sexuálnemu otroctvu v Iraku, povedala, že zákazy vychádzania, zatváranie krajín (lockdowny) a cestovné obmedzenia zavedené vládami na spomalenie šírenia koronavírusu "majú nechcené následky na ženách po celom svete".



Mnohé krajiny podľa Muradovej hlásili od začiatku pandémie nárast domáceho násilia.



Muradová uviedla, že napätie v domácnostiach sa v obmedzenom životnom priestore zvýšilo a nariadenia úradov zdržiavať sa doma "ešte viac posilňujú ilegálne obchodovanie so ženami, mimo pozornosti policajných orgánov".



Iracká jezídka dodala, že pre mnoho žien je teraz ťažké dostať sa aj k psychologickej pomoci a zdravotnej starostlivosti a na ich záchranu je vyčlenených málo finančných prostriedkov.



Muradová ako príslušníčka menšiny jezídov patrila k tisíckam žien a dievčat, ktoré extrémisti Islamského štátu v roku 2014 chytili a donútili k sexuálnemu otroctvu. Jej matku a šiestich bratov bojovníci IS zabili. Po úteku do Nemecka, ktoré jej poskytlo útočisko, sa stala aktivistkou za práva žien a dievčat a v roku 2018 jej udelili Nobelovu cenu za mier, spoločne s konžským gynekológom Denisom Mukwegem.



Virtuálne stretnutie OSN sa konalo pod názvom "Zatvorené a zamknuté: Vzopretie sa proti sexuálnemu násiliu a obchodovaniu s ľuďmi počas pandémie COVIDu-19".