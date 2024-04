Nadmerný turizmus vyvoláva v Španielsku odpor miestnych obyvateľov

Madrid 20. apríla (TASR) - V Španielsku, druhej najnavštevovanejšej krajine sveta, sa šíri "antituristické" hnutie. To núti úrady, aby sa pokúsili zosúladiť záujmy miestnych obyvateľov s lukratívnym odvetvím ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Na Kanárskych ostrovoch plánuje skupina miestnych obyvateľov v sobotu množstvo protestov pod heslom "Kanárske ostrovy majú svoj limit".



Súostrovie známe celoročným slnečným počasím priťahuje milióny ľudí z celého sveta. Obyvatelia však chcú, aby úrady zastavili práce na dvoch nových hoteloch na Tenerife, najväčšom zo siedmich ostrovov.



Požadujú tiež, aby sa mohli viac vyjadrovať k tomu, čo považujú za nekontrolovaný stavebný ruch, ktorý poškodzuje životné prostredie.



Kanárske ostrovy minulý rok navštívilo 16 miliónov turistov. To je viac ako sedemnásobok počtu obyvateľov, ktorý predstavuje približne 2,2 milióna ľudí. Vzhľadom na obmedzené zdroje súostrovia ide o neudržateľnú úroveň, povedal Victor Martin, hovorca skupiny odporcov.



Podobné protituristické hnutia vznikajú aj inde v Španielsku a sú aktívne na sociálnych sieťach. V prístave Malaga na pobreží Costa del Sol sa objavili na múroch pred dverami ubytovacích zariadení nálepky s nepriateľskými sloganmi ako "Toto býval môj domov" a "Choď domov".



V katalánskej Barcelone a na Baleárskych ostrovoch aktivisti umiestnili pri vchodoch na niektoré obľúbené pláže falošné nápisy, ktoré v angličtine varujú pred rizikom padajúcich skál alebo nebezpečných medúz.



Miestni obyvatelia sa sťažujú, že nárast ubytovania cez platformy krátkodobého prenájmu, ako je Airbnb, zhoršil nedostatok bytov a spôsobil prudké zvýšenie nájomného.



Prílev turistov prispieva aj k hluku a znečisteniu životného prostredia a odčerpáva zdroje, ako je voda.



V regióne na severovýchode Katalánska, ktorý vo februári pre sucho vyhlásil stav núdze, stúpa hnev na hotely na pobreží Costa Brava.



Niektoré turistické destinácie sú na hranici svojej kapacity, pripustil José Luis Zoreda, viceprezident asociácie cestovného ruchu Exceltur.



Už predtým, ako pandémia ochorenia COVID-19 v roku 2020 zrazila svetový cestovný ruch na kolená, sa v Španielsku, najmä v Barcelone, začali objavovať protesty proti nadmernému cestovnému ruchu. Po skončení pandémie a oživení cestovného ruchu ožíva aj odpor proti záplave turistov.



Španielsko minulý rok privítalo rekordných 85,1 milióna zahraničných návštevníkov. Viaceré mestá prijali opatrenia, aby sa pokúsili obmedziť preľudnenie. Prímorské mesto San Sebastián na severe krajiny minulý mesiac obmedzilo veľkosť turistických skupín v centre na 25 ľudí a zakázalo používanie reproduktorov počas prehliadok so sprievodcom.



Sevilla na juhu zvažuje, že nerezidentom naúčtuje poplatok za vstup na svoje námestie Plaza de Espaňa, zatiaľ čo Barcelona odstránila autobusovú trasu obľúbenú medzi turistami z máp Google, aby sa pokúsila vytvoriť viac miesta pre miestnych.



Ministerka pre bývanie Isabel Rodríguezová cez víkend uviedla, že "je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie počtu turistických bytov", ale zdôraznila, že vláda si "uvedomuje dôležitosť turistického sektora", ktorý sa podieľa 12,8 % na hrubom domácom produkte Španielska.