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Nádrž pri Lincolnovom pamätníku sa bude krátko po renovácii vypúšťať
Podľa miestnej rozhlasovej stanice WTOP vydal vodárenský úrad DC Water povolenie na vypustenie 609 metrov dlhej nádrže.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) — Zrkadlové jazierko pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone bude musieť byť opäť vypustené pre opravy. Stane sa tak len niekoľko týždňov po tom, čo bola dokončená jeho rozsiahla renovácia v hodnote 14,7 milióna dolárov, ktorú prezident Donald Trump označil za úspešnú, uviedli v pondelok americké médiá. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Podľa miestnej rozhlasovej stanice WTOP vydal vodárenský úrad DC Water povolenie na vypustenie 609 metrov dlhej nádrže. Správa národných parkov (NPS) ani DC Water bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.
Opravárenská firma Atlantic Industrial Coatings so sídlom v štáte Virgínia uviedla, že práce vykoná v rámci záruky a že časti, ktoré si vyžadujú opravu, predstavujú „len zlomok“ celého takmer trojhektárového pozemku. Podľa nej nič nenasvedčuje poškodeniu plášťa nádrže.
Krátko po oficiálnom ukončení renovácie sa na povrchu nádrže začala odlupovať farba a rýchlo rozmnožili riasy. To vyvolalo otázky o kvalite prác aj o samotnom procese zadania zákazky – išlo o kontrakt bez verejnej súťaže, uzavretý v čase príprav na oslavy 250. výročia založenia USA, ktoré sa uskutočnia v júli.
Niektoré environmentálne skupiny upozornili aj na vplyv opakovaného vypúšťania nádrže na populáciu kačíc a ďalších vtákov, ktoré na vode pravidelne hniezdia alebo sa tam zdržiavajú.
Trump obvinil z poškodenia jazierka vandalov, no dôkazy nepredložil. V pondelok zopakoval víkendové varovanie federálnej prokurátorky Jeanine Pirrovej, že osoby podozrivé z pokusu o poškodenie tejto národnej pamiatky môžu čeliť trestnému stíhaniu.
„Pamätajte, prosím, že za zničenie alebo pokus o zničenie takýchto vecí hrozí desať rokov odňatia slobody – a bude to plne vymáhané,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Podľa neho bolo zatknutých najmenej päť ľudí vrátane bývalého olympionika, ktorý obvinenia verejne poprel. Ďalších päť osôb dostalo pokuty. U.S. Park Police, ktorá sa okrem iného stará o bezpečnosť v okolí významných pamiatok, sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.
Zrkadlové jazierko pri Lincolnovom pamätníku (Lincoln Memorial Reflecting Pool) je jednou z najnavštevovanejších lokalít v USA. V posledných rokoch ho však sužujú opakované technické problémy. V roku 2017 musela byť nádrž vypustená po tom, čo sa v nej premnožili parazity ohrozujúce vodné vtáctvo. V roku 2020 sa riešili úniky vody a problémy s filtráciou.
Zrkadlové jazierko (v preklade z angličtiny doslova „vodné zrkadlo“) je architektonický alebo krajinársky prvok pozostávajúci z plytkej, pokojnej vodnej plochy navrhnutej tak, aby odrážala okolitú architektúru, krajinu, oblohu alebo umelecké diela podobne ako zrkadlo. V prípade Lincoln Memorial Reflecting Pool vo Washingtone vodná hladina odráža Lincolnov pamätník a monumentálny obelisk postavený na počesť Georgea Washingtona, prvého prezidenta USA a vrchného veliteľa amerických síl počas vojny za nezávislosť.
Prezident Trump v poslednom období spustil viacero projektov, ktorými chce zanechať svoju stopu vo Washingtone. Najvýznamnejším z nich je nákladný plán na výstavbu veľkej reprezentačnej sály v Bielom dome.
Tieto jeho projekty však vyvolali kritiku pre vysoké náklady, či nedostatočnú transparentnosť pri zadávaní zákaziek. Trumpa vinia aj z márnivosti v čase, keď mnohí Američania zápasia s infláciou, ktorú podľa kritikov zhoršila vojna vedená Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu.
Podľa miestnej rozhlasovej stanice WTOP vydal vodárenský úrad DC Water povolenie na vypustenie 609 metrov dlhej nádrže. Správa národných parkov (NPS) ani DC Water bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.
Opravárenská firma Atlantic Industrial Coatings so sídlom v štáte Virgínia uviedla, že práce vykoná v rámci záruky a že časti, ktoré si vyžadujú opravu, predstavujú „len zlomok“ celého takmer trojhektárového pozemku. Podľa nej nič nenasvedčuje poškodeniu plášťa nádrže.
Krátko po oficiálnom ukončení renovácie sa na povrchu nádrže začala odlupovať farba a rýchlo rozmnožili riasy. To vyvolalo otázky o kvalite prác aj o samotnom procese zadania zákazky – išlo o kontrakt bez verejnej súťaže, uzavretý v čase príprav na oslavy 250. výročia založenia USA, ktoré sa uskutočnia v júli.
Niektoré environmentálne skupiny upozornili aj na vplyv opakovaného vypúšťania nádrže na populáciu kačíc a ďalších vtákov, ktoré na vode pravidelne hniezdia alebo sa tam zdržiavajú.
Trump obvinil z poškodenia jazierka vandalov, no dôkazy nepredložil. V pondelok zopakoval víkendové varovanie federálnej prokurátorky Jeanine Pirrovej, že osoby podozrivé z pokusu o poškodenie tejto národnej pamiatky môžu čeliť trestnému stíhaniu.
„Pamätajte, prosím, že za zničenie alebo pokus o zničenie takýchto vecí hrozí desať rokov odňatia slobody – a bude to plne vymáhané,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Podľa neho bolo zatknutých najmenej päť ľudí vrátane bývalého olympionika, ktorý obvinenia verejne poprel. Ďalších päť osôb dostalo pokuty. U.S. Park Police, ktorá sa okrem iného stará o bezpečnosť v okolí významných pamiatok, sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.
Zrkadlové jazierko pri Lincolnovom pamätníku (Lincoln Memorial Reflecting Pool) je jednou z najnavštevovanejších lokalít v USA. V posledných rokoch ho však sužujú opakované technické problémy. V roku 2017 musela byť nádrž vypustená po tom, čo sa v nej premnožili parazity ohrozujúce vodné vtáctvo. V roku 2020 sa riešili úniky vody a problémy s filtráciou.
Zrkadlové jazierko (v preklade z angličtiny doslova „vodné zrkadlo“) je architektonický alebo krajinársky prvok pozostávajúci z plytkej, pokojnej vodnej plochy navrhnutej tak, aby odrážala okolitú architektúru, krajinu, oblohu alebo umelecké diela podobne ako zrkadlo. V prípade Lincoln Memorial Reflecting Pool vo Washingtone vodná hladina odráža Lincolnov pamätník a monumentálny obelisk postavený na počesť Georgea Washingtona, prvého prezidenta USA a vrchného veliteľa amerických síl počas vojny za nezávislosť.
Prezident Trump v poslednom období spustil viacero projektov, ktorými chce zanechať svoju stopu vo Washingtone. Najvýznamnejším z nich je nákladný plán na výstavbu veľkej reprezentačnej sály v Bielom dome.
Tieto jeho projekty však vyvolali kritiku pre vysoké náklady, či nedostatočnú transparentnosť pri zadávaní zákaziek. Trumpa vinia aj z márnivosti v čase, keď mnohí Američania zápasia s infláciou, ktorú podľa kritikov zhoršila vojna vedená Spojenými štátmi a Izraelom proti Iránu.