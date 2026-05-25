Nádrži s chemikáliou v Kalifornii podľa hasičov už nehrozí výbuch
Kalifornský guvernér Gavin Newsom už v sobotu pre riziko možného výbuchu vyhlásil v okrese stav núdze, ktorý umožňuje požiadať Washington o federálnu pomoc.
Autor TASR
Washington 25. mája (TASR) - Hasiči v južnej Kalifornii v pondelok oznámili, že prehriatej nádrži s nebezpečnou chemikáliou už nehrozí výbuch. Oznámili to v pondelok na sieti X s tým, že evakuované osoby majú zatiaľ zostať na svojich miestach. TASR o tom informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V závode v meste Garden Grove sa vo štvrtok prehriala nádrž s 26,5000 litrami toxickej a horľavej chemikálie metylmetakrylát, ktorý sa používa pri výrobe plastových dielov do lietadiel. Chemikália začala unikať a hrozilo, že nádrž by mohla prasknúť alebo explodovať.
„S potešením oznamujeme, že nebezpečenstvo. ... sa podarilo odstrániť,“ uviedol šéf hasičov v okrese Orange County TJ McGovern. Nočná operácia podľa vyhlásenia potvrdila, že v nádrži je trhlina, ktorá pomohla znížiť tlak a mierne znížiť teplotu jej obsahu.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom už v sobotu pre riziko možného výbuchu vyhlásil v okrese stav núdze, ktorý umožňuje požiadať Washington o federálnu pomoc. V dôsledku hrozby dostalo v ten deň približne 50.000 ľudí príkaz opustiť svoje domovy.
