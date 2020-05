Nádvorie katedrály Notre Dame je opäť otvorené pre verejnosť

Paríž 31. mája (TASR) - Nádvorie parížskej katedrály Notre Dame sprístupnili v nedeľu pre verejnosť prvýkrát od minuloročného ničivého požiaru, píše agentúra AP.



Otvorenie nádvoria bolo možné po ukončení čistiacich prác, v rámci ktorých pracovníci odstránili z priestorov toxický olovený prach, uviedol v tlačovej správe úrad zodpovedný za rekonštrukciu katedrály.



Pri požiari, ktorý katedrálu zachvátil 15. apríla minulého roka, unikli do okolia tony oloveného prachu.



V nedeľu popoludní navštívi nádvorie katedrály Notre Dame parížska primátorka Anne Hidalgová spoločne s členom duchovenstva.



Nádvorie budú príslušné orgány pravidelne monitorovať a čistiť v snahe ochrániť verejné zdravie.



Katedrála je pre verejnosť naďalej uzavretá. Jej rekonštrukcia bude trvať niekoľko rokov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok sľúbil zrekonštruovať katedrálu do piatich rokov, uvádza britský denník The Guardian. Aj z dôvodu epidemiologickej situácie nie jasné, či sa tento termín podarí splniť.



Pri požiari historickej katedrály nazývanej aj Chrám Matky Božej v centre francúzskej metropoly zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode. Hasenie požiaru trvalo viac ako 15 hodín a šlo o najničivejší požiar v dejinách tejto svetoznámej stavby.