Naftogaz rokoval s americkými ropnými firmami o projektoch na Ukrajine

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinská plynárenská spoločnosť Naftogaz rokovala s americkými firmami o energetických projektoch na Ukrajine. Cieľom je opäť prilákať zahraničné investície do energetického sektora. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na denník The Financial Times.



"Je nám jasné, že pre súkromné firmy nie je jednoduché začať pôsobiť v čase vojny," povedal pre denník šéf Naftogazu Olexij Černyšov s tým, že v minulých dňoch rokoval vo Washingtone s predstaviteľmi firmy ExxonMobil a koncernu poskytujúceho služby v ropnej a plynárenskej oblasti Halliburton. Predtým rokoval o možnej spolupráci s vedením Chevronu. Pracujú však na poistných mechanizmoch na ochranu majetku spoločností.



Ukrajinská firma očakáva, že podpíše dohodu s Halliburtonom, ktorá by jej pomohla zvýšiť produkciu plynu tento rok na 13,5 miliardy kubických metrov. Oproti minulému roku by to znamenalo zvýšenie o 1 miliardu m3, uviedla agentúra Reuters. Naftogaz, Chevron, ExxonMobil ani Halliburton sa k informáciám nevyjadrili.



Ukrajina sa snaží zvýšiť produkciu zemného plynu. Krajina má dostatočné rezervy, spotreba však vysoko prekračuje jej objem produkcie, čo ju núti plyn dovážať. V minulosti bola Ukrajina jedným z najväčších odberateľov plynu z Ruska, tento plyn však od roku 2015 priamo nedováža, namiesto toho ho nakupuje z Európskej únie.