Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby
Tri dni predtým americké vojenské letectvo zhodilo jadrovú bombu na japonské mesto Hirošima, ktoré sa spolu s Nagasaki stali symbolmi hrôz vojny.
Nagasaki 9. augusta (TASR) – V japonskom Nagasaki si v sobotu pripomenuli 80. výročie zhodenia jadrovej bomby na toto mesto. Starosta Širó Suzuki na ceremónii varoval pred rastúcou hrozbou nukleárnej vojny a vyzval svet, aby sa poučil z histórie a zaistil, že Nagasaki zostane posledným mestom, ktoré bolo cieľom jadrového útoku. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Táto existenčná kríza ľudstva sa stala bezprostrednou pre každého z nás, ktorí žijeme na Zemi,“ uviedol Suzuki v mierovej deklarácii prednesenej na každoročnom spomienkovom podujatí.
Na ceremónii držali minútu ticha o 11.02 h miestneho času, v momente, keď nad Nagasaki 9. augusta 1945 explodovala atómová bomba zhodená Spojenými štátmi. Odhaduje sa, že 40.000 ľudí zahynulo na mieste a najmenej 30.000 ďalších do konca roka podľahlo zraneniam alebo otrave rádioaktívnym žiarením.
Tri dni predtým americké vojenské letectvo zhodilo jadrovú bombu na japonské mesto Hirošima, ktoré sa spolu s Nagasaki stali symbolmi hrôz vojny. Japonsko 15. augusta 1945 vyhlásilo kapituláciu a podpísalo ju 2. septembra 1945, čím sa definitívne skončila druhá svetová vojna.
Suzuki uviedol, že svet dnes sužuje začarovaný kruh konfrontácie a fragmentácie, ktorý musí byť prekonaný. Zdôraznil, že veľkú silu má občianska spoločnosť, keď poukázal na japonskú organizáciu Nihon Hidankjó, ktorej vlani udelili Nobelovu cenu mieru za úsilie o svet bez jadrových zbraní. Toto hnutie tvoria ľudia, ktorí prežili jadrové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki.
Starosta Nagasaki tiež znova vyzval japonskú vládu, aby pristúpila k dohovoru OSN o zákaze jadrových zbraní z roku 2017, čo žiadal aj jeho náprotivok v Hirošime na spomienkovej ceremónii pred troma dňami.
Výročie si pripomenul aj generálny tajomník OSN António Guterres. "80 rokov od zdevastovania Nagasaki atómovou bombou spomíname na desaťtisíce ľudí, ktorí zahynuli v jednom okamihu,“ napísal na sociálnej sieti. Vyzval zároveň na úsilie o svet bez nukleárnych zbraní.
