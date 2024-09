Naháňačka na člnoch: Zahynul muž podozrivý z pašovania

Madrid 2. septembra (TASR) – Jednu obeť a štyroch zranených si vyžiadala nehoda motorového člna, ktorý v noci na nedeľu počas unikania pred španielskymi úradmi narazil do brehu rieky neďaleko prístavu Cádiz. Mŕtvy muž je podozrivý z pašovania drog. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Člny španielskej Občianskej gardy (Guardia Civil) podporované vrtuľníkom spozorovali v noci na nedeľu osem člnov vstupujúcich do rieky Guadalquivir na juhu Španielska. Začali ich prenasledovať, aby im zabránili vo vyložení nákladu, pretože mali podozrenie, že ide o nelegálny kontraband.



Pašeráci jedným člnom, ktorý bol "plný drog", zaparkovali vedľa iného člna, prestúpili doň a unikali preč, uvádza vyhlásenie Občianskej gardy, podľa ktorého opustený čln obsahoval 47 balíkov hašiša.



Členovia občianskej gardy unikajúci čln prenasledovali. Ten zrýchlil a následne v plnej rýchlosti narazil do riečneho brehu.



"Čln sa prevrátil a jedna osoba zahynula. Ďalšie utrpeli zranenia rôznej vážnosti," dodáva vyhlásenie.



Úrady v okolí miesta nehody zaistili ďalších 74 balíkov hašiša, spolu tak zaistili najmenej 121 balíkov tejto drogy.



Udalosť sa odohrala sedem mesiacov po inej naháňačke na člnoch neďaleko prístavu Barbate v provincii Cádiz. Zahynuli pri nej dvaja príslušníci Občianskej gardy, keď ich čln zasiahol čln pašerákov drog.



Okolie Cádizu je miestom pravidelných zásahov proti pašerákom drog zo strany colnej správy a Občianskej gardy. Španielsko je jedným z hlavných bodov, ktorým do Európy prúdia drogy.