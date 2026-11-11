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Náhle zomrel ruský veľvyslanec v USA Alexandr Darčijev
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová nespresnila príčinu smrti Darčijeva.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 11. novembra (TASR) - Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Alexandr Darčijev náhle zomrel vo veku 66 rokov. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré dodalo, že Darčijev bol za veľvyslanca v USA vymenovaný v marci 2025.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová nespresnila príčinu smrti Darčijeva. Uviedla len, že jeho smrť bola náhla.
Darčijev pôsobil v ruskej diplomatickej službe od roku 1992. V rokoch 2005-10 pracoval na ruskom veľvyslanectve v USA ako radca.
V rokoch 2010-14 a 2021-24 viedol na ruskom ministerstve zahraničných vecí odbor záležitostí Severnej Ameriky a bol považovaný za rozhľadeného amerikanistu. V rokoch 2014-20 bol ruským veľvyslancom v Kanade, doplnila stanica Deutsche Welle.
Začiatkom roka 2025 Darčijev viedol ruskú delegáciu na rokovaniach so Spojenými štátmi v Istanbule. V marci 2025 sa stal ruským veľvyslancom vo Washingtone.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová nespresnila príčinu smrti Darčijeva. Uviedla len, že jeho smrť bola náhla.
Darčijev pôsobil v ruskej diplomatickej službe od roku 1992. V rokoch 2005-10 pracoval na ruskom veľvyslanectve v USA ako radca.
V rokoch 2010-14 a 2021-24 viedol na ruskom ministerstve zahraničných vecí odbor záležitostí Severnej Ameriky a bol považovaný za rozhľadeného amerikanistu. V rokoch 2014-20 bol ruským veľvyslancom v Kanade, doplnila stanica Deutsche Welle.
Začiatkom roka 2025 Darčijev viedol ruskú delegáciu na rokovaniach so Spojenými štátmi v Istanbule. V marci 2025 sa stal ruským veľvyslancom vo Washingtone.