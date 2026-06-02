Náhradná včera pre korešpondentov Bieleho domu sa bude konať v júli

Na archívnej snímke z 27. mája 2026 americký prezident. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Náhradný galavečer pre korešpondentov v Bielom dome (White House Correspondents’ Dinner) sa uskutoční 24. júla, oznámili v utorok organizátori. Podujatie sa pôvodne aj za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa konalo koncom apríla, no v dôsledku streleckého útoku ho následne preložili na neskôr. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

„S hrdosťou oznamujem, že usporiadame ďalšiu večeru, ktorá sa bude konať vo Washingtone v piatok 24. júla,“ uviedla prezidentka Asociácie korešpondentov Bieleho domu (WHCA) Weijia Jiangová v e-maile adresovanom členom organizácie.

„Nedovolíme, aby mal posledné slovo násilný čin, najmä v roku, keď si pripomíname 250. výročie Ameriky a všetko, za čím si stojíme,“ napísala. Na podujatí budú podľa nej zavedené výrazne posilnené bezpečnostné opatrenia a pôjde o „intímnejšie stretnutie“, než bolo to pôvodné v apríli.

„Podrobnosti o mieste konania, vstupenkách a programe budú nasledovať čoskoro,“ uzavrela.

Na slávnostnej večeri v hoteli Washington Hilton sa zvyčajne zúčastňujú tisíce novinárov a úradníkov.

Jedným z účastníkov tohtoročného podujatia z 25. apríla bol aj prezident Trump, ktorého museli evakuovať po tom, čo zaznel výstrel na bezpečnostnej kontrole pred sálou. Útočníkom bol 31-ročný Cole Allen z Kalifornie, ktorý obvinenia vrátane pokusu o vraždu prezidenta poprel.

Trump medzičasom potvrdil, že sa na náhradnom podujatí v júli zúčastní. Podľa jeho vyjadrenia na sociálnej sieti sa bude konať vo washingtonskom hoteli Waldorf Astoria.

Prezident mal na aprílovej večeri predniesť prejav a po incidente vyzval na jej zopakovanie. Situáciu podľa AFP využil aj na ďalšiu podporu výstavby novej sály v Bielom dome.
