Naí Dillí napriek silnému znečisteniu odmieta zavedenie lockdownu

Naí Dillí 15. novembra (TASR) - Úrady v indickej metropole Naí Dillí v pondelok odmietli odporúčanie najvyššieho súdu krajiny, aby v meste vyhlásili zákaz vychádzania z dôvodu silného znečistenia ovzdušia. Informovala o tom agentúra AFP.



Naí Dillí patrí medzi najviac znečistené mestá v Indii i na svete a množstvo škodlivých častíc v ovzduší tam obzvlášť v zimných mesiacoch dosahuje nebezpečné hodnoty, píše AFP.



Vedenie mesta v sobotu na týždeň nariadilo zatvorenie všetkých vládnych úradov, škôl a zakázalo stavebnú činnosť.



Indický najvyšší súd v sobotu vôbec po prvý raz odporučil zaviesť v Naí Dillí lockdown z dôvodu silného znečistenia ovzdušia. V prípade zavedenia takéhoto opatrenia by muselo zostať doma približne 20 miliónov obyvateľov metropolitnej oblasti.



Úrady v Naí Dillí v pondelok súdu oznámili, že zavedenie lockdownu by malo zmysel len v prípade, ak by zahŕňal aj okolité indické zväzové štáty.



Jednou z príčin zvýšeného výskytu smogu je totiž aj dym, ktorý sa tvorí, keď roľníci v susedných indických štátoch spaľujú zvyšky úrody. V okolí Naí Dillí sa nachádza aj niekoľko satelitných miest, v ktorých žijú milióny ľudí.



"Lockdown by vzhľadom na kompaktné rozmery Dillí mal na režim kvality ovzdušia len obmedzený vplyv," uviedlo vedenie metropoly. Priznalo však, že k znečisteniu najviac prispieva priemysel, doprava a prach z ciest a stavenísk.



Hodnota jemných častíc v ovzduší (PM 2,5) bola v sobotu podľa údajov Centrálnej rady pre kontrolu znečistenia (CPCB) na úrovni 300, čo je 20-násobne viac, než je hodnota odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tieto častice môžu preniknúť do pľúc ľudí a vyvolať respiračné ochorenia.