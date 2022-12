Naí Dillí si pripomenulo výročie znásilnenia a vraždy mladej medičky

Naí Dillí 16. decembra (TASR) — Desiatky aktivistov v piatok zorganizovali sviečkový pochod na pamiatku mladej Indky, študentky medicíny, ktorá bola pred desiatimi rokmi brutálne znásilnená a zavraždená v autobuse v hlavnom meste Naí Dillí. Tento čin šokoval Indiu i celý svet a upozornil na sexuálne zločiny páchané na ženách, uviedla agentúra AFP.



Na pochode sa zúčastnili aj rodičia zavraždenej Indky, ktorí žiadali spravodlivosť pre rodiny ďalších obetí znásilnenia a upozornili, že za uplynulých desať rokov sa v Indii nič nezmenilo. Aj "malé dievčatá sú znásilňované...Veci sa zmenili len na papieri," povedala matka zavraždenej mladej ženy.



Podľa najnovšej oficiálnej správy o trestnej činnosti v Indii v roku 2021 zaznamenali 31.677 prípadov znásilnenia, čo je v priemere 86 prípadov denne. Z oficiálnej štatistiky tiež vyplýva, že v roku, keď zavraždili Džjoti Singhovú, bolo zaznamenaných 24.923 prípadov znásilnenia.



Singhová sa v osudný večer, 16. decembra 2012, vracala s priateľom z kina. V autobuse, do ktorého nastúpili, skupina šiestich útočníkov omráčila jej priateľa a ju odvliekli do zadnej časti autobusu, kde ju znásilnili a napadli kovovou tyčou. Približne o hodinu neskôr ju spolu s priateľom z autobusu vyhodili na odľahlom mieste.



Singhová s ťažkými zraneniami prežila dosť dlhý čas na to, aby identifikovala šiestich útočníkov. Dva týždne po útoku však zraneniam podľahla v singapurskej nemocnici, kam ju previezli z Indie.



Páchatelia — päť dospelých a jeden mladistvý — boli o dva mesiace neskôr obvinení z 13 trestných činov. Štyroch z nich v roku 2020 popravili obesením.



Hlavného obvineného našli mŕtveho vo väzenskej cele mesiac po vznesení obvinenia. Predpokladalo sa, že šlo o samovraždu, hoci jeho rodina a právnik tvrdili, že bol zavraždený.



Najmladší z obvinených strávil tri roky vo väznici pre mladistvých.



Singhová sa stala symbolom neschopnosti Indie riešiť problém sexuálneho násilia páchaného na ženách. Jej smrť vyvolala obrovské a miestami násilné demonštrácie, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí v Naí Dillí i iných mestách.



Pod tlakom týchto protestov vláda zaviedla prísnejšie tresty pre násilníkov a trest smrti pre recidivistov. Zaviedlo sa aj niekoľko nových kvalifikácií sexuálnych trestných činov vrátane stalkingu a trestov odňatia slobody pre úradníkov, ktorí nezaregistrovali trestné oznámenia o znásilnení.



Investovalo sa aj do priemyselných kamier a pouličného osvetlenia a vznikli centrá, v ktorých môžu obete znásilnenia získať právnu a lekársku pomoc, dodala AFP s tým, že desaťtisíce prípadov znásilnenia uviazli na súdoch a naďalej sú nahlasované závažné zločiny páchané proti ženám.