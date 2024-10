Naí Dillí zakazuje zábavnú pyrotechniku, chce zmierniť znečistenie

Naí Dillí 14. októbra (TASR) - Hlavné mesto Indie v pondelok vydalo úplný zákaz zábavnej pyrotechniky. Stalo sa tak v snahe zmierniť v meste znečistenie ovzdušia, ktoré sa pravidelne radí k najhorším na svete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Bude zavedený úplný zákaz výroby, uskladňovania, predaja a odpaľovania všetkých druhov petárd," uviedol vo vyhlásení Výbor pre kontrolu znečistenia v Naí Dillí. Nariadenie bolo podľa výboru vydané s ohľadom na "verejný záujem obmedziť znečistenie ovzdušia".



Zákaz zábavnej pyrotechniky oznámili dva týždne pred oslavami hinduistického sviatku svetiel - díválí, ktorý pripadá na 1. novembra. Pre mnohých je zábavná pyrotechnika neoddeliteľnou súčasťou tohto veľkolepého festivalu plného farieb, ktorý je oslavou hinduistickej bohyne Lakšmí a symbolizuje víťazstvo svetla nad temnotou.



Predchádzajúci obmedzenia týkajúce sa pyrotechniky v Naí Dillí sa zvyčajne ignorovali.



Mestské orgány v Naí Dillí vyzvali štátnu políciu, aby presadzovala zákaz a predkladala denné správy o vykonaných akciách. Zákaz platí do konca tohto roka.



Indické hlavné mesto je každoročne v jeseni zahalené smogom, najmä v dôsledku vypaľovania strnísk farmármi v susedných okresoch. Tento problém zhoršuje aj prudký nárast používania zábavnej pyrotechniky v období sviatku díválí.



Úroveň jemných prachových častíc - mikročastíc spôsobujúcich rakovinu a známych ako PM2,5 -, ktoré sa dostávajú do krvného obehu ľudí cez pľúca, v indickej metropole často dosahuje viac ako 30-násobok nebezpečných hodnôt stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



Podľa vedeckého časopisu Lancet v roku 2019 zomrelo v dôsledku znečistenia ovzdušia v Naí Dillí takmer 17.500 ľudí.