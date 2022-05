Najbohatší muž Ukrajiny plánuje zažalovať Rusko za obrovské straty

Kyjev 26. mája (TASR) - Najbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov vo štvrtok oznámil, že plánuje zažalovať Rusko za straty vo výške 17 až 20 miliárd dolárov spôsobené bombardovaním oceliarní Azovstaľ, ktoré vlastní v zničenom meste Mariupol. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Oceliarne Azovstaľ utrpeli ťažké škody pri ruskom bombardovaní a ostreľovaní, keď sa tento rozsiahly areál s tunelmi v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol stal poslednou baštou ukrajinských obrancov. Aj Illičov mariupolský hutnícky závod, takisto vlastnený Achmetovom, bol počas ruského ostreľovania mesta ťažko poškodený.



"Určite Rusko zažalujeme a budeme žiadať riadne odškodnenie za všetky straty, aj za podnikateľské straty," povedal v rozhovore pre ukrajinský spravodajský portál mrpl.city Achmetov, ktorý je majiteľom najväčšej ukrajinskej oceliarskej skupiny podnikov Metinvest. Patrí do nej aj spomínaný Azovstaľ a Illičov závod.



Na otázku, koľko peňazí stratila skupina Metinvest poškodením Azovstaľu a Illičovho závodu, odpovedal: "Náhrada škôd... spôsobených ruskou agresiou je od 17 do 20 miliárd dolárov. Konečná suma bude určená v súdnom procese proti Rusku."



Miliardár Achmetov zažil svoju podnikateľskú ríšu v troskách už pred touto vojnou, a to počas ôsmich rokov bojov na východe Ukrajiny, keď tam proruskí separatisti obsadili územia.



Po začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára skupina Metinvest oznámila, že nemôže plniť svoje dodávateľské zmluvy.



Achmetov podľa Reuters povedal, že od začiatku ruskej vojny sa stále zdržiava na Ukrajine. Dodal: "Veríme v našu krajinu a veríme v naše víťazstvo."