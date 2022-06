Najbohatší Ukrajinec zažaloval Rusko; žiada odškodné za ušlý zisk

Kyjev 27. júna (TASR) - Najbohatší Ukrajinec a majiteľ oceliarní Azovstaľ Rinat Achmetov v pondelok zažaloval Rusko na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). Domáha sa odškodného za zisk, o ktorý prišiel od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Veľkopodnikateľ Achmetov zažaloval Rusko za "závažné porušenie vlastníckych práv", uvádza sa v stanovisku jeho holdingovej spoločnosti System Capital Marketing (SCM). Achmetov podľa nej tiež požiadal o súdny príkaz, ktorý by Rusku zabránil v ďalšom "blokovaní, drancovaní a ničení ukrajinského obilia a ocele", ktoré produkujú jeho firmy.



"Plienenie ukrajinských komodít má už teraz za následok celosvetové zvyšovanie cien a ľudia preto umierajú od hladu. Tieto barbarské činy musia skončiť a Rusko musí za všetko zaplatiť," vyhlásila Achmetovova spoločnosť SCM.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však uviedol, že Ruská federácia už nespadá pod jurisdikciu Európskeho súdu pre ľudské práva. Odmietol aj obvinenia, že by sa ruskí vojaci na okupovaných územiach na Ukrajine dopúšťali krádeží.



Časopis Forbes v roku 2013 odhadol Achmetov majetok na 15,4 miliardy dolárov. Odvtedy však jeho majetková základňa značne utrpela, nielen v spojitosti so súčasnou ruskou inváziou, ale aj s s anexiou Krymu a bojmi v Donbase, ktoré prebiehajú už od roku 2014.



Oligarcha Achmetov, ktorý bol v minulosti spájaný s ukrajinskou proruskou Stranou regiónov, uviedol, že v dôsledku zničenia oceliarní Azovstaľ v Mariupole prišla jeho oceliarska spoločnosť Metinvest o 17 až 20 miliárd dolárov.