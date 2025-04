Najbohatším človekom je podľa Forbes Musk. Ako sú na tom Slováci?

Bratislava 1. apríla (TASR) - Rebríček najbohatších ľudí sveta amerického magazínu Forbes opäť vedie Elon Musk, ktorý si medziročne polepšil o 147 miliárd dolárov. Druhú priečku obsadil zakladateľ sociálnej siete Facebook (Meta) Mark Zuckerberg. Do svetového rebríčka najbohatších ľudí sa dostali aj dvaja Slováci. V utorok o tom informovala šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.



Do zoznamu svetových miliardárov sa v tomto roku dostalo rekordných 3028 ľudí z celého sveta. Oproti minulému roku ich počet narástol o 247 ľudí. Celková hodnota ich majetku je rekordných 16,1 bilióna dolárov, čo je o dva bilióny viac ako vlani. Priemerný majetok jedného člena rebríčka predstavuje 5,3 miliardy dolárov, čo je o 200 miliónov viac ako v roku 2024.



Do zoznamu najbohatších ľudí sveta sa dostali aj dvaja Slováci. Partner finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák s rodinou sa s majetkom dve miliardy dolárov umiestnil na 1763. priečke rebríčka Forbes. Majiteľ realitného impéria HB Reavis Ivan Chrenko s majetkom 1,6 miliardy dolárov skončil na 2110. mieste.



„Ivana Chrenka v rebríčku najbohatších ľudí sveta už vlani predbehol s majetkom Jaroslav Haščák, ktorému k tomu dopomohol medziročný rast čistej hodnoty aktív Penty, ktorá za vlaňajšok vykázala rekordné zisky,“ priblížila Okšová. Dodala, že americký rebríček najbohatších ľudí sveta reflektuje majetok na základe reportovania lokálnych mutácií svetových vydaní Forbes vrátane slovenského.



Prvýkrát v histórii majú majetok vyšší ako 200 miliárd dolárov traja ľudia. Rekordných 15 ľudí je súčasťou elitnej skupiny, ktorej majetok sa pohybuje v dvanásťciferných číslach. Týchto 15 multimiliardárov má dokopy majetok v hodnote 2,4 bilióna dolárov.