Najčistejšiu vodu na kúpanie má Cyprus, nasledujú Rakúsko a Grécko

Kodaň 1. júna (TASR) - Viac ako štyri pätiny európskych pláží sa môžu hrdiť "vynikajúcou" kvalitou vody, pričom vôbec najčistejšiu vodu na kúpanie má spomedzi nich Cyprus a následne Rakúsko, Grécko a Malta. Vyplýva to zo zistení, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska agentúra pre životné prostredie (EEA), kontrolný orgán EÚ so sídlom v dánskej metropole Kodaň.



Spomedzi 22.276 skúmaných miest určených na kúpanie v prírode bola "vynikajúca" kvalita vody zaznamenaná v 82,8 percenta, pričom 92,6 percenta týchto miest splnilo prinajmenšom minimálne vyžadovaný "postačujúci" štandard, uvádza agentúra AFP.



Uvedené čísla sú zhruba o dve percentá nižšie než o rok skôr, čo EEA pripísala faktu, že na mnohých plážach sa vlani pre pandémiu nového koronavírusu nezaznamenávali žiadne takéto údaje. Tento faktor postihol najmä Poľsko a Britániu, ktorá je napriek brexitu zahrnutá aj v tejto vlaňajšej výročnej správe EEA.



Kvalita vody na kúpanie sa v Európe podľa správy stále zlepšuje, pričom iba 1,3 percenta miest malo v roku 2020 "zlú" kvalitu vody. Ešte predvlani to bolo 1,4 percenta a v roku 2013 takmer dve percentá.



Ak je kvalita vody v akomkoľvek mieste určenom na kúpanie hodnotená päť rokov po sebe ako "zlá", tak je tam následne v súlade s pravidlami EÚ zavedený trvalý zákaz kúpania, približuje AFP.



Spomedzi všetkých hodnotených krajín dopadol najlepšie Cyprus, kde bola kvalita vody na všetkých miestach na kúpanie "vynikajúca". Hneď za ním sa umiestnilo Rakúsko, kde malo takúto kvalitu 97,7 percenta miest, následne Grécko (97,1 percenta), Malta (96,6 percenta) a Chorvátsko (95,1 percenta). Ďalej nasledovali Nemecko (89,9 percenta), Taliansko (88,6 percenta), Španielsko (88,5 percenta), Belgicko (79,7 percenta) a Francúzsko (77,5 percenta)-



Zhruba dve tretiny miest určených na kúpanie sa v EÚ nachádza pri morskom pobreží, pričom práve tie sú zvyčajne čistejšie. Asi jedna tretina takýchto miest leží vo vnútrozemí krajín. Podľa EEA sa počet miest vyhradených na kúpanie, ktorých kvalita vody spĺňa aspoň minimálny "postačujúci" štandard zvýšil zo 74 percent zaznamenaných v roku 1991 na vyše 95 percent zaznamenaných v roku 2003, pričom odvtedy si udržiava približne stabilne približne rovnakú kvalitu.



Agentúra AFP dodáva, že počet miest vyhradených na kúpanie sa v Európskej únii za posledných 30 rokov takmer zoštvornásobil, a to vďaka rozmachu cestovného ruchu a rekreácie.