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Najdlhší klimatický summit OSN sa oficiálne skončil, a to bez dohody
Predseda konferencie predtým potvrdil, že záverečný návrh dohody z konferencie schválený nebude, keďže ho viacero krajín, ako aj Európska únia, odmietli.
Autor TASR
Antalya 22. novembra (TASR) - Klimatická konferencia Organizácie Spojených národov COP31 v Turecku sa v nedeľu oficiálne skončila bez uzavretia dohody po tom, čo rokovania troskotali na spore o fosílne palivá. Zároveň sa stala najdlhším klimatickým summitom v histórii OSN, keďže sa rokovania predĺžili o viac ako 49 hodín oproti pôvodnému plánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a britskej stanice Sky News.
Predseda konferencie COP31 Murat Kurum, ktorý je zároveň aj tureckým ministrom životného prostredia, v nedeľu približne o 19.33 h miestneho času (17.33 h SELČ) oficiálne ukončil dvojtýždňové rokovania v tureckej Antalyi.
Kurum vyzdvihol spoluprácu Turecka s austrálskymi delegátmi pri vedení konferencie COP31, ktorá podľa jeho slov prebiehala „účinne a efektívne“ od samého začiatku.
Predseda konferencie predtým potvrdil, že záverečný návrh dohody z konferencie schválený nebude, keďže ho viacero krajín, ako aj Európska únia, odmietli.
Írsky minister pre klímu a energetiku Darragh O’Brien v mene Bruselu vyhlásil, že dôvodom je fakt, že v dokumente chýba zmienka o fosílnych palivách, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Rusko a Saudská Arábia podľa na druhej strane návrh dohody podľa medializovaných správ podporili.
Viacero krajín v reakcii na výsledok summitu vyjadrilo poľutovanie.
Predseda konferencie COP31 Murat Kurum, ktorý je zároveň aj tureckým ministrom životného prostredia, v nedeľu približne o 19.33 h miestneho času (17.33 h SELČ) oficiálne ukončil dvojtýždňové rokovania v tureckej Antalyi.
Kurum vyzdvihol spoluprácu Turecka s austrálskymi delegátmi pri vedení konferencie COP31, ktorá podľa jeho slov prebiehala „účinne a efektívne“ od samého začiatku.
Predseda konferencie predtým potvrdil, že záverečný návrh dohody z konferencie schválený nebude, keďže ho viacero krajín, ako aj Európska únia, odmietli.
Írsky minister pre klímu a energetiku Darragh O’Brien v mene Bruselu vyhlásil, že dôvodom je fakt, že v dokumente chýba zmienka o fosílnych palivách, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Rusko a Saudská Arábia podľa na druhej strane návrh dohody podľa medializovaných správ podporili.
Viacero krajín v reakcii na výsledok summitu vyjadrilo poľutovanie.