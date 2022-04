NAJDLHŠIA ZNÁMA INFEKCIA KORONAVÍRUSOM: Pacient bol pozitívny 505 dní

Londýn 23. apríla (TASR) – Britský pacient prekonal dosiaľ najdlhšiu známu nákazu koronavírusom SARS-CoV-2, ktorým bol infikovaný 505 dní až do svojej smrti. Oznámili to tento týždeň vedci z Londýna. Doteraz najdlhšia známa infekcia podľa nich trvala 335 dní, informovala v sobotu agentúra DPA.



Tento pacient trpel imunitnou nedostatočnosťou a zúčastnil sa na štúdii, ktorej cieľom bolo získať informácie o tom, ako sa koronavírus mení u dlhodobo chorých. Vedci podľa oznámenia zistili známky toho, že u ľudí s oslabenou imunitou sa môžu vyvinúť nové varianty vírusu.



Výsledky štúdie univerzity King's College London a organizácie Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, ktorá prevádzkuje viaceré nemocnice v Londýne, predstavia počas víkendu na medzinárodnom kongrese v portugalskom Lisabone.



U ľudí s fungujúcim imunitným systémom trvá nákaza koronavírusom zvyčajne jeden až dva týždne, uviedli vedci. Aj keď sa vírus ešte do 90 dní dá zistiť pomocou PCR testu, už nie je schopný sa rozmnožovať. U ľudí s výrazne oslabenou imunitou však môže aktívna infekcia trvať dlho.



V rámci štúdie pozorovali deviatich pacientov s covidom, ktorí mali oslabený imunitný systém z dôvodu iných ochorení alebo liečby. V priemere boli infikovaní 73 dní. U dvoch pacientov trvala infekcia viac ako jeden rok.



"Pravidelný odber vzoriek a genetická analýza vírusu ukázali, že u piatich z deviatich pacientov sa vyvinula najmenej jedna mutácia, ktorá sa vyskytuje vo variantoch vzbudzujúcich znepokojenie," píše sa v správe o výskume. U jedného pacienta zistili desať mutácii koronavírusu, aké sa vyskytujú vo variantoch vyvolávajúcich znepokojenie, ako sú alfa, gama alebo omikron.