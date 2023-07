Najdlhšie slúžiaci holandský premiér Rutte odovzdal kráľovi demisiu

Haag 8. júla (TASR) – Najdlhšie slúžiaci holandský premiér Mark Rutte v sobotu navštívil kráľa Viliama Alexandra, aby mu odovzdal svoju demisiu. Panovník po Rutteho oznámení z piatka večera o rozpade vládnej koalície prerušil rodinnú dovolenku v Grécku a vrátil sa naspäť do Holandska, informuje agentúra AP.



Dôvodom pádu vlády zloženej zo štyroch strán boli zrejme neprekonateľné nezhody v otázke sprísňovania pravidiel azylovej politiky. Rutte, ktorý chcel obmedziť počet cudzincov prichádzajúcich do krajiny, už v piatok avizoval, že svoju demisiu v sobotu predloží panovníkovi v písomnej podobe a vysvetlí mu okolnosti súčasnej politickej krízy.



Po sobotňajšom stretnutí v kráľovskom paláci v Haagu, ktoré trvalo niečo vyše hodiny, odchádzajúci premiér odmietol odpovedať na otázky novinárov s vysvetlením, že išlo o súkromnú schôdzku.



Podaním demisie sa otvorila cesta k predčasným parlamentným voľbám, ktoré by sa mali v Holandsku uskutočniť na jeseň tohto roku. Predpokladá sa, že téma migrácie bude dominovať aj v predvolebnej kampani, ktorá sa už prakticky odštartovala premiérovým piatkovým oznámením o páde vlády.



Rutteho, teraz už dočasná vláda bude viesť krajinu až do vytvorenia novej koalície, ktorá vzíde z jesenných volieb. Nebude však už prijímať žiadne zásadné rozhodnutia ani zákony.



Verejnoprávna holandská televízia NOS informovala, že voľby sa pravdepodobne uskutočnia v polovici novembra.