Medzi najlepší starostami sveta je aj Ahmed Aboutaleb z Rotterdamu

Brusel/Amsterdam 14. septembra (TASR) – Cenu pre najlepších starostov sveta, ktorú každé dva roky udeľuje medzinárodná organizácia The City Mayors Foundation, získali starostovia holandského mesta Rotterdam a francúzskeho mesta Grigny. Informoval o tom v utorok spravodajský server DutchNews.nl.



Sociálnodemokratický primátor holandského etnicky rôznorodého mesta Rotterdam Ahmed Aboutaleb získal toto prestížne ocenenie za svoj záväzok zaobchádzať so všetkými občanmi mesta bez ohľadu na ich pôvod a etnicitu.



O cenu World Mayor Award 2021 sa podelil s Philippom Riom, komunistickým starostom francúzskeho mesta Grigny na predmestí Paríža, ktoré patrí medzi najchudobnejšie lokality v celom Francúzsku. Ocenený bol za boj proti pandémii ochorenia COVID-19 a za opatrenia proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.



V užšom 32-člennom výbere poroty pre udelenie ceny bol aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Medzi 12 finalistami boli napríklad starostovia sýrskej Rakky, kolumbijskej Bogoty či portugalskej Bragy.



Aboutaleb sa v roku 2009 stal prvým moslimom, ktorý bol vymenovaný za šéfa magistrátu v niektorom z veľkých miest v západnej Európe. Svoje tretie funkčné obdobie začal v januári tohto roku a stal sa vôbec prvým holandským starostom, ktorý dostal cenu nadácie The City Mayors Foundation so sídlom v Londýne. Toto ocenenie sa udeľuje šéfom magistrátov, ktorí pracujú v prospech občanov svojich miest.



„Vedel som, že sa niečo deje, pretože organizácia mi kládla rôzne otázky. Ale vzhľadom na obrovský počet starostov na svete neočakávate, že si vyberú práve vás," vyhlásil Aboutaleb v rozhovore pre televíznu stanicu RTL. Rotterdam so 600.000 obyvateľmi je etnicky najpestrejším mestom v Holandsku.



Starostu Grigny ocenila Organizácia The City Mayors Foundation za jeho „pozitívny a pragmatický" prístup v boji proti chudobe.



„Tieto dve mestá (Rotterdam a Grigny) sú veľmi rozdielne, ale obaja starostovia majú rovnaké pevné presvedčenie, že rešpekt k hodnotám, ako sú mier, sloboda, rovnaké práva a ľudská dôstojnosť, majú kľúčový význam pre spoločenskú súdržnosť," uviedol hovorca The City Mayors Foundation, ktorého citoval francúzsky spravodajský server Actu.fr.