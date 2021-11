Najlepším reštauratérom je šéfkuchár Daniel Boulud z New Yorku

New York 23. novembra (TASR) - Francúzskeho šéfkuchára Daniela Bouluda, ktorý už takmer 40 rokov žije v New Yorku, vyhlásili v pondelok za najlepšieho reštauratéra na svete.



Združenie Les Grandes Tables du Monde, zahŕňajúce 184 špičkových reštaurácií po celom svete a udeľujúce tento titul, uviedlo, že Boulud - rodák z Lyonu, ktorý sa presťahoval do New Yorku v roku 1982, - je pre mnohých Severoameričanov stelesnením francúzskej gastronómie.



On sám definuje svoju kuchyňu ako francúzsku vo varení a textúrach, ale s americkými surovinami a príchuťami.



Newyorská reštaurácia Daniel, za ktorú Boulud dostal ocenenie združenia Les Grandes Tables du Monde, má už dve hviezdy udelené prestížnym gastronomickým a hotelovým sprievodcom Michelin. Okrem toho má tento francúzsky šéfkuchár aj ďalšie reštaurácie nielen v Spojených štátoch, ale aj v Kanade, Dubaji, Singapure a na Bahamách.



Niektoré zo svojich prevádzok musel Boulud pre pandémiu zavrieť, ale newyorská reštaurácia Daniel "ide ďalej", hoci aj na krytej terase na chodníku - "v zime s kúrením a v lete s klimatizáciou a hudbou".



Daniel Boulud si myslí, že New York zostane "jedným z piatich najatraktívnejších miest na svete" a vždy bude mať popredné miesto vo francúzskej gastronómii. Táto ekonomická a kultúrna metropola Spojených štátov amerických je podľa francúzskeho konzulátu domovom 183 francúzskych reštauratérov.



Boulud sa podľa vlastných slov považuje za "najfrancúzskejšieho zo všetkých francúzskych šéfkuchárov v Spojených štátoch" vďaka "kuchyni, ktorá má svoje francúzske tóny", ale ktorá "sa nikdy neprestáva inovovať".



Cena jednej z jeho "výnimočných" večerí sa pohybuje okolo 300 dolárov na osobu vrátane vína a obslužného.