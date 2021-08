Najľudnatejší štát Austrálie oznámil denný rekord infikovaných

Sydney 14. augusta (TASR) - Najľudnatejší štát Austrálie, Nový Južný Wales, zaznamenal v sobotu 466 nových prípadov lokálneho prenosu koronavírusu, čo je najviac od začiatku pandémie. Tamojšia vláda súčasne oznámila, že sprísni kontrolu dodržiavania obmedzení a zvýši pokuty za ich porušovanie, informuje agentúra AP.



Doterajší rekordný denný prírastok počtu infikovaných v tomto štáte, ktorého metropolou je Sydney, hlásili v piatok, keď ich pribudlo 390. V noci na sobotu zomreli v Novom Južnom Walese štyria ľudia s covidom, čím počet obetí šírenia delta variantu koronavírusu, ktorý po prvý raz odhalili v Sydney v polovici júna, stúpol na 42.



Štátna premiérka Gladys Berejiklianová oznámila, že pokuty za porušenie epidemiologických opatrení, ako je nedodržanie karantény, sa zvýšia z 1000 na 5000 austrálskych dolárov.



Obyvatelia Sydney nebudú môcť vychádzať z domu do vzdialenosti väčšej než päť kilometrov namiesto doterajších desiatich kilometrov. Vláda neskôr oznámila aj rozšírenie lockdownu na celý Nový Južný Wales od sobotňajšieho večera do nedele 22. augusta.



Berejiklianová vyzdvihla ako pozitívum to, že už viac ako polovica obyvateľov štátu starších ako 16 rokov dostala najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu. "Vieme, že lockdown spojený so silným, cieleným vakcinačným programom je to, čo nás dostane z tejto hroznej situácie," vyhlásila.



V Sydney a vo veľkých častiach Nového Južného Walesu platia prísne lockdownové opatrenia od 26. júna. Zámerom vlády bolo ukončiť ich do konca augusta, zvyšujúce sa počty infikovaných však tento cieľ spochybňujú.



Austrália od vlaňajška pomocou mimoriadne prísnych opatrení a uzavretia hraníc pomerne úspešne zvládala boj proti pandémii, avšak situáciu zhoršilo momentálne šírenie nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu. V 25-miliónovej krajine doposiaľ zaznamenali len približne 38.000 prípadov nákazy a viac ako 940 úmrtí. Austrália však v porovnaní s inými vyspelými krajinami výrazne zaostáva v očkovaní.