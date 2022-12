TRAGÉDIA: Najmenej 10 ľudí zahynulo pri požiari v hoteli s kasínom

Phnom Penh 29. decembra (TASR) - Najmenej desať ľudí zahynulo pri požiari v kambodžskom hoteli spojenom s kasínom nachádzajúcom sa neďaleko hraníc s Thajskom. Približne 30 ďalších osôb utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na vyjadrenia miestnych úradov.



Požiar vypukol v komplexe Grand Diamond City v meste Poipet v stredu okolo 23.30 h miestneho času (17.30 h SEČ). V predbežnej správe kambodžskej polície, do ktorej nahliadla AFP, sa uvádza, že "približne desať ľudí zomrelo a ďalších 30 bolo zranených".



Miestne médiá informovali, že v čase požiaru sa v hotelovom kasíne nachádzali aj cudzinci. Nemenovaný zdroj z thajského ministerstva zahraničných vecí povedal, že zranené osoby boli prevezené do nemocníc v thajskej pohraničnej provincii. Do bojov s plameňmi podľa jeho slov boli vyslané aj hasičské autá z Thajska. Dobrovoľník z thajskej skupiny záchranárov uviedol, že požiar vypukol na prvom poschodí, no rýchlo sa rozšíril aj na ďalšie.



Kambodža je jednou z najchudobnejších krajín juhovýchodnej Ázie. Jej občania majú oficiálne zakázané hrať v kasínach. Pozdĺž kambodžsko-thajských hraníc sa však nachádza množstvo takýchto hotelových kasín, približuje AFP. Samotné mesto Poipet je vyhľadávanou dovolenkovou destináciou pre mnohých Thajčanov, v ktorých krajine je taktiež zakázaná väčšina foriem hazardu.











4 lsi